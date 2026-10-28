El magnate tecnológico estadounidense Elon Musk es "realmente un genio" por haber desplegado miles de satélites en órbita, declaró el miércoles el presidente ruso, Vladimir Putin, mientras Moscú busca desarrollar su propia red de internet por satélite.

Musk es dueño de SpaceX, la empresa propietaria de Starlink, el servicio de internet de banda ancha con cobertura mundial a través de una red de miles de satélites.

Rusia, una potencia espacial, lleva mucho tiempo desarrollando su propio servicio de internet satelital para uso tanto civil como militar.

"Elon Musk es un genio, realmente un genio", dijo Putin durante una visita a una exposición al margen de la cumbre Rusia-África en Moscú.

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"¿Cuántos aparatos tiene en órbita… ? Más de 5.000. Y nosotros apenas estamos dando nuestros primeros pasos", añadió.

"Estamos en estrecho contacto con nuestros socios estadounidenses, incluido el señor Musk, porque es crucial no interferir unos con otros en la órbita".

Los comentarios de Putin se producen en medio de una disputa entre Ucrania y Estados Unidos por el acceso a Starshield, el servicio de internet satelital de uso militar de SpaceX.

Ucrania comenzó a reportar problemas en el uso de Starshield a comienzos de este mes, tras una disputa entre el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, por un acuerdo sobre diésel entre Estados Unidos y Rusia.

Tanto Trump como Musk negaron ser responsables de las interrupciones, aunque el dueño de SpaceX acusó posteriormente a Ucrania, en guerra con Rusia desde febrero de 2022, de usar Starlink con fines militares.

Ucrania afirma que las interrupciones han frustrado sus capacidades para interceptar ataques rusos y han ralentizado su logística en la línea del frente.

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