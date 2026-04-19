Policía Colombiana descarta atraco durante rodaje de “Sin senos sí hay paraíso 4”

La Policía Nacional de Colombia aclaró que el violento incidente ocurrido durante el rodaje de la serie "Sin senos sí hay paraíso 4″ no se trató de un atraco, sino de una pelea originada por intolerancia.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que las investigaciones preliminares descartan por completo la hipótesis de robo y apuntan a un enfrentamiento entre miembros del equipo de producción y un hombre en condición de calle.

No fue ningún atraco, ni intento de atraco. Lamentablemente, fueron hechos de intolerancia, precisó el oficial al referirse al suceso registrado en la localidad de Santa Fe.

Tres muertos

El hecho ocurrió la tarde del sábado 18 de abril en el barrio Los Laches, en el centro de Bogotá, y dejó tres personas fallecidas, incluidos dos integrantes del equipo de producción y el presunto agresor.

De acuerdo con las autoridades, el atacante habría actuado sin mediar palabra, utilizando un arma blanca para agredir inicialmente a uno de los conductores de la producción, identificado como Henry Alberto Benavides Cárdenas. En medio del intento de defensa por parte de otros compañeros, se produjo una pelea que terminó en tragedia.

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Entre las víctimas mortales también fue identificado Nicolás Francisco Perdomo, quien trabajaba en el área de transporte del equipo.

La fiscalía investiga

La Fiscalía General de la Nación de Colombia avanza en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido, incluyendo los de cuatro personas detenidas tras el incidente, quienes presuntamente formarían parte del equipo de grabación.

Las autoridades también buscan establecer la identidad del agresor, quien murió durante el enfrentamiento y no portaba documentos.

Posibles antecedentes

Uno de los puntos bajo investigación es si el atacante había protagonizado situaciones similares en la zona. Informaciones preliminares indican que habría sido sancionado un día antes por portar un arma blanca, lo que podría ser clave para el caso.

Conmoción en el sector

El hecho ha causado gran consternación en el sector audiovisual colombiano. La actriz Carolina Gaitán expresó su pesar por la muerte de Nicolás Perdomo, a quien describió como una persona cercana y querida dentro del equipo.

En tanto, gremios del sector hicieron un llamado a reforzar la seguridad en los rodajes y a garantizar la protección de todos los trabajadores. La producción continúa en fase de grabación en Colombia y se espera su estreno a finales de 2026 o inicios de 2027.

ANTA expresa condolencias por trágico suceso

La Asociación Nacional de Trabajadores Audiovisuales (ANTA) expresó sus condolencias a las familias de los compañeros involucrados en el trágico suceso ocurrido en el día de ayer durante un rodaje de la serie “Sin senos sí hay paraíso” dejó tres personas fallecidas en la ciudad de Bogotá.

A través de un comunicado, la organización manifestó su solidaridad con los afectados y destacó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en los sets de filmación, subrayando que la protección de los trabajadores debe ser una prioridad en toda producción.

Asimismo, ANTA rechazó toda forma de violencia en el ámbito laboral y convocó a la unidad y solidaridad del sector audiovisual ante este lamentable hecho.

El estreno de la cuarta temporada

La cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso está en grabaciones desde enero de 2026 y se espera su estreno a finales de 2026 o inicios de 2027.

¿Dónde ver la serie?

Disponible en:

Netflix

Telemundo App

También en Google Play Movies y Prime Video

Cantidad de capítulos

Tiene 240 episodios distribuidos en 3 temporadas.

Nombre en Netflix

Se encuentra como: Sin senos sí hay paraíso.

¿Está basada en hechos reales?

Sí, inspirada en la realidad social y el narcotráfico en Colombia, a partir de la obra de Gustavo Bolívar.

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