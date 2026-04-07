El primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif, pidió este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, que extienda su ultimátum a Irán dos semanas más para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que media su país.

"Para que la diplomacia siga su curso, solicito encarecidamente al presidente Trump que amplíe el plazo dos semanas", urgió Sharif en un mensaje en X, en el que también pidió a Irán que abra el estrecho de Ormuz durante ese mismo período como "un gesto de buena voluntad".

"También instamos a todas las partes beligerantes a que respeten un alto el fuego en todo los territorios durante dos semanas, a fin de que la diplomacia pueda lograr el fin definitivo de la guerra, en aras de la paz y la estabilidad a largo plazo en la región", añadió.

El primer ministro paquístaní, cuyo Gobierno está actuando como mediador entre Washington y Teherán, afirmó que su petición llega en un momento en el que "los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución pacífica a la guerra que se está librando en Oriente Medio avanzan de forma constante, firme y decidida, y podrían dar lugar a resultados sustanciales en un futuro próximo".

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El plazo que dio Trump a Irán para reabrir Ormuz concluye a las 20.00 de hoy hora de Washington (00.00 GMT del miércoles).

Trump asegura que está en "negociaciones intensas" con Irán a cuatro horas del plazo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes en Fox News que se encuentra en "negociaciones intensas" con Irán en estos momentos a cuatros horas de la fecha límite que dio para reabrir el estrecho de Ormuz. En una llamada telefónica con la cadena, el mandatario aseguró que mantiene abiertas las negociaciones con Irán antes de que venza el plazo que él fijó para las 20.00 hora local de Washington (00.00 GMT). Minutos antes, el primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif, pidió a Trump que extienda su ultimátum a Irán por dos semanas más para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que media su país. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó a distintos medios locales que el mandatario conocía la propuesta y que emitiría una respuesta. La última contraoferta que hizo Teherán, transmitida a través de Pakistán, constaba de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra- y el levantamiento de sanciones, de acuerdo con la agencia oficial del país. En el inicio de la jornada, Trump amenazó con aniquilar "toda una civilización" si Irán no abría Ormuz antes de la finalización del plazo que ha marcado hoy. MIRA TAMBIÉN A falta de cuatro horas, el mundo confía en que Trump extenderá su ultimátum a Irán España advierte de que guerra en Irán puede encarecer alimentos, aunque descarta escasez Estados Unidos e Israel bombardearon este martes intensamente Irán, incluida la estratégica isla de Jarg, mientras que Irán respondió con un ataque al complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los mayores del mundo. Ante las amenazas y la finalización del plazo, países de Oriente Medio han pedido a su población resguardarse ante posibles ataques en la próximas horas.

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