La guerra en Irán puede provocar un encarecimiento de los alimentos si baja la producción por la falta de fertilizantes, ha advertido este martes el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien sin embargo descarta por ahora un escenario de escasez en Europa.

Planas ha realizado estas declaraciones en una entrevista con EFE durante la cumbre 'One Health' celebrada en Lyon en el marco de la Presidencia francesa del G7, en un foro internacional que reúne a científicos y representantes de más de 40 países, incluidos cinco jefes de Estado y de Gobierno, para abordar los desafíos globales que conectan salud, medioambiente y alimentación.

En este contexto, el ministro ha analizado las consecuencias del conflicto en Irán sobre los mercados agrícolas.

Entre los problemas derivados, está el de la escasez de fertilizantes, debido a que el 49 % de la urea y el 30 % del amoníaco, dos elementos indispensables en su fabricación, pasan por el estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

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En referencia al peligro de una eventual escasez de alimentos ha dicho: "Espero que no sea el caso, que no lleguemos a ese punto". No obstante, ha advertido de que en los países más vulnerables ya se está produciendo "un incremento del hambre y la malnutrición".

En el caso de Europa, el riesgo es otro: "Un incremento de precios". "Si baja la producción, evidentemente se producirá un incremento de precios", ha señalado, subrayando la necesidad de garantizar el acceso a fertilizantes y compensar el aumento de costes para agricultores y pescadores.

Acuerdo UE-Mercosur

Ante este panorama, Planas ha defendido de nuevo el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, muy criticado por parte del sector agrario europeo.

A su juicio, estos pactos son "una necesidad" ante la "disrupción del mercado mundial", aunque deben incluir garantías.

"Hay que diferenciar lo que es protección de lo que es proteccionismo", ha afirmado, defendiendo cláusulas de salvaguardia y contingentes para los sectores europeos más vulnerables, al tiempo que ha reivindicado la alta competitividad de la agricultura europea y española.

Frente a las críticas sobre una posible rebaja de estándares ambientales, ha sido tajante: "No es así". Ha defendido, por ello, un modelo basado en la sostenibilidad económica, social y ambiental, advirtiendo de que "si no van unidas, no vamos a ninguna parte".

En este contexto de incertidumbre global, Planas ha insistido en que reforzar la cooperación internacional y modernizar instituciones como la FAO serán factores clave para garantizar la seguridad alimentaria en los próximos años.

Candidatura para dirigir la FAO

Precisamente, en el foro de Lyon el ministro ha mantenido además un encuentro con el actual director general de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el chino Qu Dongyu, en un momento en el que ya ha iniciado su carrera para liderarlo.

"Pongo sobre la mesa mi experiencia y la defensa del multilateralismo y la cooperación", ha afirmado Planas, quien considera clave reforzar el papel de la FAO para afrontar retos como el hambre y la malnutrición en un escenario global cada vez más complejo.

Aunque ha evitado anticipar si logrará ser el candidato de consenso europeo -lo que le convertiría en el primer europeo en medio siglo en dirigir la organización-, ha reconocido que "si hay consenso sería muy bueno", aunque, en cualquier caso, seguirá trabajando para lograr el puesto.

Carmen Menéndez Cobos

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