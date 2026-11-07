El presidente de Israel, Isaac Herzog, decidió encomendar al líder opositor Gadi Eisenkot la formación de un nuevo Gobierno, luego de que las elecciones parlamentarias del pasado 27 de octubre dejaran al primer ministro Benjamín Netanyahu sin una mayoría suficiente para mantenerse en el poder.

El primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Isaac Herzog por un telón de fondo de la solicitud de perdón presidencial de Netanyahu. (Crédito de la foto: MIRIAM ALSTER/FLASH90, YONATAN SINDEL/FLASH90)

La Presidencia israelí informó que Herzog recibirá a Eisenkot este domingo 8 de noviembre, a las 17:00, hora local (15:00 GMT), en la residencia presidencial, donde le entregará formalmente el mandato para intentar constituir una nueva coalición de Gobierno.

La decisión representa un revés político para Netanyahu, quien ha gobernado Israel durante buena parte de las últimas décadas y ahora enfrenta la posibilidad de ser desplazado por una alianza opositora.

Eisenkot obtuvo más respaldo parlamentario

Durante las consultas celebradas por Herzog con las distintas formaciones políticas, 67 de los 120 integrantes de la Knéset recomendaron a Eisenkot como candidato para formar Gobierno, mientras que 46 respaldaron a Netanyahu.

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El actual primer ministro y su partido, el Likud, obtuvieron la mayor representación individual, con 27 escaños. Sin embargo, el conjunto de fuerzas de su bloque religioso y nacionalista consiguió 53 diputados, por debajo de los 61 necesarios para alcanzar la mayoría parlamentaria.

Eisenkot, antiguo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel y dirigente del partido Yashar, encabeza una alianza opositora que busca poner fin al prolongado mandato de Netanyahu.

Su candidatura también recibió el respaldo de las dos principales formaciones políticas árabes, cuyos representantes recomendaron que recibiera el encargo presidencial, aunque todavía existen dificultades para convertir esos apoyos en una coalición de Gobierno.

Un plazo de hasta 42 días para formar Gobierno

Una vez recibido el mandato, Eisenkot dispondrá de 28 días para negociar con las distintas fuerzas políticas y presentar una coalición. El plazo podrá ampliarse otros 14 días si no consigue completar las negociaciones dentro del período inicial.

La principal dificultad será conseguir los apoyos necesarios para alcanzar una mayoría de 61 diputados, debido a las diferencias ideológicas y los vetos cruzados entre los partidos que se oponen a Netanyahu.

Si Eisenkot fracasa, Herzog podrá encomendar la tarea a otro diputado, quien dispondrá de un nuevo período de 28 días para intentar formar Gobierno.

Mientras se desarrolla el proceso, Netanyahu permanecerá al frente de un Gobierno en funciones. Si ningún candidato consigue constituir una coalición, Israel podría verse obligado a celebrar nuevas elecciones.

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