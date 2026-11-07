Cincuenta personas, 43 de ellas empresarios, fueron detenidos en la provincia de Barcelona (España) por su presunta vinculación con una red criminal que ganó más de 3,2 millones de euros gestionando la entrada irregular en España de inmigrantes de Pakistán o regularizando su residencia.

La policía informó este sábado de que esta organización criminal captaba ciudadanos pakistaníes que deseaban tener permiso de residencia y trabajo en España, a los que cobraba hasta 30.000 euros, para simular relaciones laborales que les facilitaban la entrada en el país o su regularización administrativa si ya estaban en él.

La red habría llegado a tramitar entre marzo de 2022 y julio de 2023 un total de 224 expedientes de contratación en origen, de los que 108 obtuvieron una resolución favorable.

Los miembros de la red, presuntamente, actuaban como intermediarios entre ciudadanos pakistaníes interesados en regularizar su situación y empresarios que facilitaban contratos laborales y "documentación instrumental" a cambio de dinero.

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Pago de 30.000 euros desde Pakistán y de 8.000 si ya estaban en España

La organización captaba a personas en ese país, a los que ofrecía la posibilidad de obtener un visado de trabajo y una autorización de residencia a cambio del pago de elevadas cantidades de dinero.

La red también ofrecía regularizar su situación administrativa a personas que ya estaban en España, a las que proporcionaba contratos laborales simulados.

Las personas que viajaban desde Pakistán llegaban a pagar 30.000 euros, mientras que los pakistaníes que ya estaban en España pero deseaban regularizar su situación abonaban hasta 8.000 euros para acceder a contratos de trabajo simulados, lo que les permitía iniciar el proceso administrativo.

La policía comprobó además durante la investigación que, en algunos casos, las personas contratadas acababan realizando actividades laborales en condiciones precarias o casi de explotación laboral.

La investigación policial ha permitido identificar a doce miembros de la red y a 62 empresarios relacionados con diversos sectores económicos, como establecimientos de alimentación, restauración, reformas o talleres metálicos.

Las detenciones se practicaron en dos fases diferentes, los días 26 y 27 de octubre, y de los siete miembros de la red detenidos, tres han ingresado en prisión por orden judicial.

Más de 300 migrantes llegan hoy sábado a isla española

Un total de 314 migrantes que viajaban en tres embarcaciones precarias desembarcaron en El Hierro, en las islas Canarias (España), entre la pasada medianoche y la mañana de este sábado, informaron a EFE fuentes del dispositivo de emergencia.

En el primero de los casos, el servicio español de Salvamento Marítimo asistió al cayuco, con 205 personas a bordo, a unas 12 millas de las costas de El Hierro -situada frente a las costas de África, en el océano Atlántico- y navegó junto a ella hasta el muelle, donde llegaron a medianoche.

Las otras dos embarcaciones fueron localizadas en aguas próximas a El Hierro a través del sistema integrado de vigilancia exterior (SIVE) y escoltados hasta el puerto por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil.

Allí desembarcaron 41 personas que iban a bordo del primer cayuco y 68 del segundo.

Además de estas asistencias hay una tercera en curso, a unas 50 millas de Lanzarote, también en las islas Canarias, detallaron fuentes de Salvamento Marítimo.

Sin contar con estas últimas embarcaciones, en lo que va del presente mes de noviembre han llegado a Canarias casi 5.000 personas en pateras y cayucos, la mayoría a la isla de El Hierro, cuyo Gobierno local ha decretado la emergencia social por la presión de los servicios públicos.

Las islas Canarias son el destino de la llamada ruta atlántica, un recorrido por mar que une las costas africanas con España y que es uno de los recorridos migratorios más peligrosos y mortíferos del mundo.

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