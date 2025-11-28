El número de fallecidos en el incendio que tuvo lugar este miércoles en el complejo residencial Wang Fuk Court de Hong Kong se eleva ya a 128 mientras se desconoce el paradero de unas 200 personas, informaron este viernes fuentes oficiales.

El secretario de Seguridad de la región semiautónoma, Chris Tang Ping-keung, anunció ante los medios que 108 de los cuerpos fueron hallados en la zona del incendio y no descartó que los equipos que trabajan en los edificios afectados hallen más cadáveres.

Sobre el número de desaparecidos, Tang indicó que hay 200 personas cuya "situación" no está clara, entre ellas 80 cuerpos que no han podido ser identificados.

El número de heridos entre los residentes también se ha incrementado hasta los 79, dijo.

El responsable gubernamental confirmó que la causa de la rápida expansión de las llamas fue el uso de planchas de poliestireno altamente inflamables en las ventanas, lo que además provocó que los cristales estallaran y el fuego se propagara por el interior de los edificios.

Los inmuebles se hallaban cubiertos por andamios de bambú revestidos con mallas de seguridad debido a trabajos integrales de renovación de todo el complejo.

"Hubo incendios masivos tanto en el interior como en el exterior, lo que causó este desastre", sostuvo Tang.

Mientras, el director del departamento de Bomberos, Andy Yeung, reveló en la misma comparecencia que las alarmas anti-incendios no funcionaron correctamente y avanzó que lo ocurrido acarreará también consecuencias penales.

El anuncio de Yeung confirma los testimonios de numerosos vecinos que aseguraron que no escucharon las alarmas cuando comenzó el incendio, que tuvo focos activos hasta el jueves.

El fuego se inició el pasado miércoles en la torre 8 del conjunto residencial, formado por ocho bloques de 31 plantas construidos en 1984 y habitados por unas 4.600 personas, muchas de ellas de edad avanzada.

Hasta el momento las autoridades han detenido por su presunta responsabilidad en la tragedia a cinco personas -dos de ellas este viernes- pertenecientes a la constructora a cargo de la rehabilitación del complejo y a un estudio de arquitectura que prestó asesoría en el proyecto.

Detienen a dos directores del estudio que asesoró en la renovación del complejo incendiado

La Comisión Independiente contra la Corrupción, el organismo anticorrupción oficial de la excolonia, arrestó este viernes a dos directores de la empresa de arquitectura a cargo de la renovación del complejo residencial cuyo incendio ha dejado hasta ahora 128 muertos.

Se trata de dos ejecutivos de Will Power Architects, que actuó como consultora para el proyecto de renovación de las ocho torres que conforman Wang Fuk Court, según fuentes cercanas a la investigación citadas por el diario hongkonés South China Morning Post.

Uno de los detenidos fue llevado esta mañana bajo custodia a las oficinas de la compañía, donde las autoridades efectuaron un registro, indicaron las mismas fuentes.

Con estas dos detenciones se eleva a cinco la cifra de personas bajo arresto por su presunta responsabilidad en el incendio, el miércoles, de siete de las ocho torres de viviendas de Wang Fuk Court.

El jueves las autoridades detuvieron a tres altos directivos de la constructora Prestige Construction & Engineering, responsable de las obras de rehabilitación: los administradores Hau Wa-kin y Ho Kin-yip, y el apoderado Steve Wong Chung-kee, todos acusados de homicidio imprudente grave.

Dicha firma acumula un historial de sanciones por incumplimientos graves en materia de seguridad laboral, de acuerdo a la investigación.

Según los informes periciales preliminares, las llamas se extendieron en pocos minutos a otros seis edificios debido al empleo de planchas de poliestireno expandido de alta inflamabilidad instaladas en los huecos de los ascensores y a redes de malla exterior sin resistencia al fuego.

Paralelamente, la citada Comisión ha creado un equipo especial para investigar posibles irregularidades en la adjudicación del contrato, licitado en 2023 por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares estadounidenses, 36,5 millones de euros) y ganado por Prestige entre 57 empresas concurrentes.

A raíz de la tragedia, una de las peores de la historia reciente de Hong Kong, el jefe del Ejecutivo, John Lee, ha ordenado revisiones urgentes en todos los conjuntos de vivienda pública que se encuentren en obras de rehabilitación mayor.

