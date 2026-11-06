El reconocido cineasta chileno Sebastián Lelio, ganador del Óscar por 'Una mujer fantástica' en 2018, murió este viernes a los 52 años.

"Con mucha tristeza, comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta chileno Sebastián Lelio. Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros", dijo su familia en un comunicado.

Lelio se encontraba en Santiago grabando la adaptación cinematográfica de la reconocida novela 'Poeta chileno', de Alejandro Zambra.

Según medios locales, el director y guionista fue hallado muerto en su casa del barrio capitalino de Las Condes.

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Nacido en Mendoza (Argentina) el 8 de marzo de 1974 pero criado en Chile, Lelio es una de las figuras más reconocidas del cine chileno de los últimos años.

"Fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia", añadió en el comunicado la familia.

El director saltó a la fama mundial con el largometraje ’Gloria' (2013), que obtuvo importantes reconocimientos internacionales, incluido el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival de Berlín.

Con su siguiente película, 'Una mujer fantástica', alcanzó el máximo reconocimiento de su carrera.

La cinta protagonizada por Daniela Vega logró el Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 2018, convirtiéndose en el primer largometraje chileno en conseguir ese galardón.

Su filmografía también incluye las producciones internacionales ’Disobedience' (2017), con Rachel Weisz y Rachel McAdams; 'Gloria Bell' (2018), protagonizada por Julianne Moore; y 'El prodigio' (2022), con Florence Pugh.

En 2025 estrenó el musical 'La ola', inspirado en las movilizaciones feministas que tuvieron lugar en las universidades chilenas durante 2018.

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