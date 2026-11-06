Arrestan al padre de Meghan Markle por posesión de material de abuso sexual infantil

Thomas Wayne Markle, padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, fue arrestado este viernes en Florida, Estados Unidos, tras ser acusado formalmente de posesión de material de abuso sexual infantil, incluidas fotografías en las que presuntamente aparece junto a niñas menores de edad.

Markle, de 82 años y residente en Lakeland, Florida, enfrenta un cargo federal por posesión de pornografía infantil, según informó la Fiscalía del Distrito Central de California, que presentó una denuncia penal en su contra.

De acuerdo con las autoridades, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) registraron dos depósitos en el área de Los Ángeles que estaban alquilados a nombre de Markle desde 2008.

Durante los allanamientos, realizados mediante órdenes judiciales, los investigadores ocuparon aproximadamente 78 artículos, entre ellos diapositivas, negativos fotográficos y libros que contenían presunto material de abuso sexual infantil.

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CEBU (FILIPINAS), 04/11/2026.- La Policía Nacional de Filipinas (PNP) ha confirmado la existencia de material de abuso sexual infantil en varios de los dispositivos hallados en la vivienda de Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, en Cebú (centro del país), que su hijo entregó a las autoridades a finales de octubre. EFE/Policía Nacional de Filipinas (PNP) SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La declaración jurada que acompaña la denuncia describe tres de las imágenes encontradas. Dos mostrarían a un hombre adulto, identificado por un testigo como Markle, junto a una niña desnuda que aún no había alcanzado la pubertad.

La tercera imagen mostraría a una niña desnuda en una habitación que aparentemente pertenece a una cadena de moteles en Filipinas. El documento también describe otras fotografías que aparentemente muestran a Markle junto a menores en diferentes grados de desnudez.

Investigación comenzó tras hallazgos en Filipinas

La investigación tomó impulso en octubre de 2026, cuando las autoridades estadounidenses recibieron información de una persona que había firmado una declaración jurada sobre el hallazgo de presunto material de abuso sexual infantil entre las pertenencias de Markle en Filipinas.

Posteriormente, los investigadores entrevistaron a otra persona que informó que el hombre alquilaba un depósito en el área de Los Ángeles. La información aportada por el primer testigo permitió localizar una segunda instalación de almacenamiento.

CEBÚ (FILIPINAS), 04/11/2026.- La Policía Nacional de Filipinas (PNP) ha confirmado la existencia de material de abuso sexual infantil en varios de los dispositivos hallados en la vivienda de Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, en Cebú (centro del país), que su hijo entregó a las autoridades a finales de octubre. EFE/Policía Nacional de Filipinas (PNP) SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El FBI estableció que Markle mantenía alquilados ambos depósitos desde 2008 y que había realizado los últimos pagos mediante débito automático el mes pasado.

El hombre tenía previsto comparecer este viernes ante un tribunal federal del Distrito Medio de Florida, en Tampa, para su primera audiencia judicial.

Podría enfrentar hasta 20 años de prisión

La Fiscalía del Distrito Central de California informó que, si es declarado culpable, Markle podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión federal.

El caso es investigado por el FBI y procesado por fiscales federales de las divisiones de Crimen Organizado Transnacional y Delitos Graves, además de la jefatura de Ética, Juicios y Cumplimiento.

Las autoridades estadounidenses recordaron que la denuncia penal contiene acusaciones y que el imputado se presume inocente mientras no se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.

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