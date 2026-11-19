La ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha llamado este jueves "criminal de guerra" y "genocida" al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y ha considerado que no es posible seguir siendo neutral en el momento actual sobre los abusos y la situación de los palestinos.

Rego se ha preguntado cómo es posible que nadie haya hecho nada para evitar que Netanyahu, "el genocida" y "criminal de guerra", haya terminado interviniendo en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, ha dicho en un coloquio sobre el caso del filántropo propalestino James 'Fergie' Cox Chambers Jr.

La ministra ha contrapuesto esta "impunidad" con el escrutinio al que se somete a quienes apoyan la causa palestina, en referencia a Chambers Jr., detenido en España y reclamado por EE.UU. por delitos de blanqueo, posible financiación de la organización terrorista palestina Hamás y participar en una protesta contra una empresa israelí.

Nos estamos jugando las democracias

"Ya no estamos en tiempos de grises, estamos en tiempos en los que nos estamos jugando las democracias, estamos jugándonos los derechos humanos, estamos jugándonos muchísimas libertades", ha añadido.

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En esta línea, ha denunciado que un genocidio se sostiene cuando hay una comunidad internacional "que mira a otro lado" y potencias como Estados Unidos financian armamento para "aniquilar un pueblo" y "destruir vidas".

Para cerrar su intervención, Rego ha advertido de que "después de lo ocurrido en Gaza, todo es posible", y ha precisado que hablaba a título personal y no en representación del Ejecutivo, tras subrayar que la decencia y la ética exigen comprometerse. "Yo sí me comprometo", ha concluido.

España e Israel se encuentran en uno de sus niveles más bajos desde que ambos países establecieron relaciones diplomáticas en 1986.

La situación oficial es de relaciones diplomáticas mantenidas, pero con representación rebajada al nivel de encargados de negocios, sin embajadores en Madrid ni en Tel Aviv.

«Aquellas personas que han sido actores principales del genocidio que se ha perpetrado en Gaza creo que tendrán que responder ante la justicia y, por tanto, no puede haber impunidad», declaró Sánchez hace un año.

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