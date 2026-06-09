El partido izquierdista Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, defendió este martes las proyecciones de dos encuestadoras privadas con una muestra de votos emitidos el pasado domingo en la segunda vuelta electoral que dieron como ganador, por estrecho margen, a su postulante y anunciaron acciones para defender el voto popular.

En una rueda de prensa, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, dijo que el conteo rápido, como se le denomina en Perú a esas proyecciones, es "el instrumento más sólido que tenemos" hoy en día y que ambos estudios, de las empresas Ipsos y Datum, "han dado como ganador a Roberto Sánchez".

En tal sentido, el también diputado electo agregó que les llama la atención las declaraciones de las últimas horas del presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, sobre "un conjunto de supuestos que no cumplen con el rigor técnico", al afirmar que Fujimori puede ganar la elección.

Torres afirmó el lunes que el porcentaje que se ha contabilizado hasta el momento, que no incluye el voto en el extranjero ni las actas observadas, le dan "una ligera ventaja a Sánchez", pero que "los modelos que se han desarrollado, en la mayor parte de los casos, ponen a Fujimori ligeramente adelante".

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Zunini recordó que el conteo rápido se realiza con base en actas oficiales y, en tal sentido, anunciaron que están cursando una comunicación al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a la Defensoría del Pueblo y la Asociación Civil Transparencia, para la que Ipsos hizo su proyección, para "poder especificar en base a qué se están haciendo estas declaraciones".

La muestra elaborada con actas oficiales por la empresa Ipsos, con un margen de error del 1,9 %, otorgó un 50,3 % a Sánchez y un 49,7 % a Fujimori, mientras que la empresa Datum indicó que Sánchez recibió un 50,14 % y Fujimori un 49,86 %, con un margen de error de 1 %.

Por su parte, el cómputo oficial al 95,97 % de actas, le da a Sánchez el 50,05 % y a Fujimori el 49,94 % con una diferencia de menos de 20.000 votos.

El secretario general del partido fundado por Sánchez dijo confiar en la solidez de esos estudios y reiteró que están aguardando el fin de la contabilidad de los votos.

A su vez, el abogado del partido, Roy Mendoza, declaró que presentan la carta a esas instituciones para salvaguardar la defensa del voto, tras señalar que el conteo rápido tiene antecedentes de que "siempre se ha cumplido" en su proyección respecto al resultado final de los comicios en el país.

Fujimori dice tener "mucha esperanza" en que voto extranjero defina elección con Sánchez

La candidata derechista Keiko Fujimori declaró este martes que hay "mucha esperanza" en el voto emitido en el extranjero y el de las actas observadas, en vistas a un eventual triunfo suyo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú con el candidato izquierdista Roberto Sánchez.

En declaraciones a periodistas a la salida de su domicilio, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) insistió, no obstante, en esperar con prudencia al final del cómputo de votos.

Fujimori dijo que, de acuerdo con el análisis hecho por su partido Fuerza Popular, hay mucha esperanza en el voto extranjero y de las actas observadas porque "la mayoría son de la capital", donde su postulación arrasó en el sufragio frente a la de Sánchez, que postuló en representación del destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

La líder del partido fujimorista Fuerza Popular insistió en que el margen entre ambos candidatos "es muy ajustado", motivo por el cual, desde el primer momento, señaló que hay un empate técnico y que lo lógico es esperar los resultados oficiales finales.

En tal sentido, Fujimori dijo esperar de Sánchez unas declaraciones "más mesuradas", de las que hizo el pasado domingo con los resultados de las proyecciones de dos encuestadoras, que lo colocaron en primer lugar con alrededor de un punto porcentual por encima de la candidata de Fuerza Popular.

La lideresa derechista comentó que "sería muy prematuro declarar a un ganador" en este momento.

Igualmente, Fujimori dijo que el hallazgo de cédulas de votación marcadas en Lima y otros sucesos en la surandina región de Puno el día de la segunda vuelta, "son incidentes aislados que de ninguna manera ha perturbado el proceso" electoral en su conjunto.

Al ser consultada sobre la posibilidad de reunirse con el candidato de Juntos por el Perú en los próximos días, respondió que "los puentes de diálogo están totalmente tendidos con Roberto Sánchez y los demás partidos representados en el Congreso".

Con aproximadamente 1,1 millones de votos aún por contabilizar, el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indica que Sánchez cuenta con el 50,056 % de votos, con 8.910.295 sufragios, mientras que Fujimori obtiene el 49,944 %, con 8.890.401 apoyos.

En tal sentido, el candidato de Juntos por el Perú tiene una ventaja de 0,112 puntos porcentuales frente a Fujimori, con lo cual el último tramo del escrutinio será decisivo para determinar al próximo gobernante del país.

Al 95,9 % del cómputo de votos, hay 2.202 actas de votación pendientes de ser contabilizadas y otras 1.547 actas observadas que son enviadas a los jurados electorales especiales (JEE) para su deliberación, las cuales en total representan aproximadamente 1.124.700 votos.