La ventaja del candidato izquierdista Roberto Sánchez se redujo en la mañana de este martes a 19.894 votos frente a la postulante derechista Keiko Fujimori, con el 95,9 % de las actas escrutadas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebradas el domingo.

Con aproximadamente 1,1 millones de votos aún por contabilizar, el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indica que Sánchez cuenta con el 50,056 % de votos, con 8.910.295 sufragios, mientras que Fujimori obtiene el 49,944 %, con 8.890.401 apoyos.

En tal sentido, el candidato de Juntos por el Perú, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), tiene una ventaja de 0,112 puntos porcentuales frente a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), con lo cual el último tramo del escrutinio será decisivo para determinar al próximo gobernante del país.

Al 95,9 % del cómputo de votos, hay 2.202 actas de votación pendientes de ser contabilizadas y otras 1.547 actas observadas que son enviadas a los jurados electorales especiales (JEE) para su deliberación, las cuales en total representan aproximadamente 1.124.700 votos.

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Las últimas actas en ingresar al sistema de cómputo de la ONPE son las provenientes del extranjero, que terminarán de llegar a Perú el miércoles, y hasta el momento ha procesado el 30 % de las 2.543 mesas instaladas en 73 países, con un resultado muy favorecedor para Fujimori, que se lleva aproximadamente el 70 % de esos sufragios.

En medio de este escenario, Sánchez se declaró el lunes "confiado y optimista" ante la posibilidad de ganar la elección, pero insistió en que se debe esperar a tener el escrutinio completo.

El izquierdista hizo un "llamado categórico a todos los agentes políticos a respetar el resultado fuere cual fuere, porque el Perú necesita estabilidad".

Fujimori también coincidió en hacer llamado a la "tranquilidad y serenidad" para esperar a que termine el conteo, cuyos resultados aseguró que respetará "sean los que sean".

La líder de Fuerza Popular remarcó que el resultado muestra "una gran división de los peruanos, y toca a los partidos políticos y a sus dirigentes tender los puentes correspondientes".

Más de 27,3 millones de ciudadanos fueron convocados el domingo a las urnas para elegir al próximo presidente de Perú para el período 2026-2031, tras un etapa de severa inestabilidad política que llevó al país a tener ocho presidentes en la última década.