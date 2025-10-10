Maria Corina Machado recibió este viernes el Premio Nobel de la Paz otorgado por el Comité Noruego del Nobel.

Machado aceptó el galardón en representación del pueblo venezolano, destacando su lucha por la libertad y la dignidad ciudadana, a través de un comunicado en su cuenta de X.

El régimen venezolano, según Machado, ha impuesto 26 años de violencia sistemática, caracterizada por detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

"Con profunda gratitud, acepto el honor de recibir el Premio Nobel de la Paz, que me confiere el Comité Noruego del Nobel, y que recibo en nombre del pueblo de Venezuela, que ha luchado por su Libertad con admirable coraje, dignidad, inteligencia y amor."

La dirigente subrayó que estas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado.

La dirigente señaló que la lucha ha tenido un alto costo: miles de vidas perdidas y millones de venezolanos desplazados.

Machado pidió que la transición hacia la democracia se concrete de inmediato, recordando la victoria electoral del 28 de julio.

Reconoció el apoyo de aliados internacionales y líderes de las Américas, agradeciéndoles su respaldo en la causa venezolana.

El mensaje central de Machado enfatizó que no puede existir paz sin libertad, y que esta requiere fuerza moral, espiritual y física.

La dirigente concluyó que la libertad en Venezuela propagará coraje y esperanza por toda América, destacando los pilares de libertad, democracia y prosperidad.

Machado dedicó el premio al pueblo venezolano, afirmando que es un reconocimiento a los logros colectivos y un recordatorio de los retos pendientes.

