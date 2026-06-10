Con escuelas cerradas, autobuses y trenes paralizados, Belfast teme este miércoles nuevos incidentes después de los disturbios antiinmigración en la capital norirlandesa desatados por el ataque con arma blanca de un refugiado sudanés contra un hombre.

La víctima de esta agresión ocurrió el lunes, un hombre de unos cuarenta años, identificado como Stephen Ogilvy, perdió un ojo y fue hospitalizado.

Mientras la policía de Belfast prevé nuevos disturbios la noche del miércoles en la capital irlandesa, lo que ha hecho reforzar su presencia en la ciudad, la familia de la víctima lanzó un llamamiento a la calma.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En un video ampliamente compartido en redes se ve al agresor sentado sobre un hombre que yace en el suelo, ensangrentado, mientras lo acuchilla.

Cientos de personas, algunos con los rostros cubiertos, se congregaron el martes por la noche en distintos puntos de Belfast en unas protestas que terminaron con autobuses, vehículos y viviendas incendiadas.

Protesters start to gather, blocking roads in central Belfast, Northern Ireland, in the evening of June 9, 2026. Northern Ireland police said on June 9, 2026 they had arrested a man following what Prime Minister Keir Starmer branded a "sickening" stabbing in Belfast, with graphic video prompting protest calls from UK far-right figures. Video of the June 8, 2026 incident posted on social media networks shows a man straddling another man lying in a street and slashing him several times in the head and neck with a knife in what appears to be an attempted beheading. (Photo by Paul Faith / AFP)

"Lanzaron cócteles molotov" y "de repente el fuego se propagó", afirmó Eemran, un ingeniero de origen indio de 41 años que vive en uno de los barrios afectados.

"Empezó a salir humo del edificio y los bomberos nos dijeron que saliéramos", declaró a la AFP.

Disturbios "inaceptables"

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó de "impactantes" y "completamente inaceptables" esos disturbios.

"Nada puede justificar la violencia y el desorden que hemos visto, que amenazan a nuestras comunidades, ni las acciones de quienes los han alentado, en internet o en otros lugares. Está claro que personas fueron atacadas anoche debido a su origen, y no lo toleraré", añadió Starmer.

A burnt-out "Glider city bus" is pictured after demonstrations turned violent the night before, burning vehicles and homes, in eastern Belfast, Northern Ireland, on June 10, 2026. A Sudanese man was due to appear in court in Northern Ireland on June 10 over a brutal knife attack captured on video that triggered a night of violence by anti-immigration protesters. (Photo by Paul Faith / AFP)

La ciudad se preparaba el miércoles para nuevos disturbios.

Los centros escolares dejaron desde los alumnos a partir del mediodía, mientras que el operador público de transporte anunció que los autobuses y trenes terminarán el servicio antes de lo habitual.

Por su parte, el jefe de la policía norirlandesa, Jon Boutcher, advirtió en una rueda de prensa de la movilización de efectivos adicionales, a los que se unirán el jueves refuerzos del resto del Reino Unido.

Hasta el momento, se realizaron tres detenciones por los disturbios y "habrá más", anunció el secretario de Estado británico encargado de la Seguridad, Dan Jarvis.

A building is set alight in the Sandy Row area of Belfast city centre, Northern Ireland, in the evening of June 9, 2026. Northern Ireland police appealed for calm Tuesday after a stabbing in Belfast allegedly by a Sudanese suspect and captured in a graphic video prompted calls for anti-immigration protests from UK far-right figures. (Photo by Paul Faith / AFP)

"El hecho de que grupos de encapuchados incendien casas donde viven familias, significa un acto de cobardía repugnante", condenó en X la ministra principal de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill.

El sospechoso del ataque con arma blanca, Hadi Alodid, un sudanés de 30 años, fue comparado el miércoles con la mañana ante un juez en Belfast.

Acusado, entre otros cargos, de intento de asesinato, rechazó la presencia de un abogado y estuvo acompañado por un intérprete de árabe.

Al término de la audiencia, fue mantenido en detención hasta una próxima comparación prevista para el 8 de julio.

Las autoridades indicaron que el acusado entró en Irlanda del Norte en 2023 en autobús desde la República de Irlanda, tras llegar procedente de Francia.

EDITORS NOTE: Graphic content / A woman walks past anti-Islam graffiti near the area of burnt out houses the day after demonstrations turned violent in Belfast, Northern Ireland, on June 10, 2026. Members of the media look at burnt-out cars and homes after demonstrations turned violent the night before, in eastern Belfast, Northern Ireland, on June 10, 2026. (Photo by Paul Faith / AFP)

A su llegada, obtuvo el estatuto de refugiado, con un permiso de residencia hasta 2028.

Las motivaciones del ataque no están claras, pero la policía norirlandesa descartó la pista terrorista.

La agresión, condenada unánimemente por la clase política británica, provocó llamamientos a manifestarse de figuras de la extrema derecha, como el activista Tommy Robinson, y respaldados por el multimillonario estadounidense Elon Musk.

La ministra de Justicia de Irlanda del Norte, Naomi Long, denunció el miércoles en la BBC la actuación de personas en las redes sociales que, "hasta ayer, habrían tenido muchas dificultades para situar Belfast en un mapa" y que "han instrumentalizado el miedo legítimo que la gente siente ante los acontecimientos".

Jamie Corrie stands outside his property in Lendrick Street after demonstrations turned violent the night before, burning vehicles and homes, in eastern Belfast, Northern Ireland, on June 10, 2026. A Sudanese man was due to appear in court in Northern Ireland on June 10 over a brutal knife attack captured on video that triggered a night of violence by anti-immigration protesters. (Photo by Paul Faith / AFP)

Figuras de partidos de extrema derecha, como Reform UK, de Nigel Farage, o Restore Britain, de Rupert Lowe, responsabilizaron de los hechos a las políticas migratorias del gobierno laborista y de sus predecesores conservadores.

Violentas manifestaciones antiinmigrantes tuvieron lugar en Irlanda del Norte, en los últimos dos años, así como en otras zonas del Reino Unido.

El ataque de Belfast se produjo una semana después de una manifestación violenta en Southampton, para denunciar la forma en que la policía local gestionó, en diciembre, el asesinato de un estudiante blanco, Henry Nowak, a manos de un joven asiático.

Además de Belfast, también hubo concentraciones antiinmigración el martes por la noche en Glasgow y Edimburgo, en Escocia, así como en Southampton.

People stand next to burnt-out cars and homes after demonstrations turned violent the night before, in eastern Belfast, Northern Ireland, on June 10, 2026. A Sudanese man was due to appear in court in Northern Ireland on June 10 over a brutal knife attack captured on video that triggered a night of violence by anti-immigration protesters. (Photo by Paul Faith / AFP)

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más