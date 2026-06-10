El resultado final del balotaje presidencial en Perú, que lidera estrechamente el izquierdista Roberto Sánchez sobre la derechista Keiko Fujimori, se conocerá dentro de un plazo de dos semanas o a fines de junio, dijo este martes a la AFP el jefe de la autoridad electoral a cargo del escrutinio.

Con 96% de las actas escrutadas, Sánchez obtiene el 50,05% de los votos frente al 49,94% de Fujimori, una diferencia de apenas 20.000 sufragios.

El escrutinio de la elección del domingo "podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes", dependiendo de las observaciones a las actas que se registren, dijo el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas.

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