Zohran Mamdani, joven promesa de la izquierda estadounidense, se prepara este miércoles para jurar como alcalde de Nueva York, con interrogantes sobre las relaciones que tendrá con el presidente Donald Trump, su adversario ideológico.

Tras la medianoche, decenas de miles de personas celebrarán la llegada de 2026 en Times Square, y Mamdani jurará el cargo en Old City Hall, una histórica estación de metro de Manhattan actualmente en desuso.

La elección del lugar no es casual: simboliza su compromiso con la clase trabajadora y refuerza su mensaje de campaña contra el alto costo de la vida. A sus 34 años, Mamdani ha construido su trayectoria política denunciando el encarecimiento de la vivienda y defendiendo políticas como la congelación de los alquileres y el uso de edificios públicos para servicios comunitarios.

Está por verse si Mamdani, prácticamente desconocido hace un año, logrará convertir sus propuestas en resultados concretos.

Donald Trump se perfila como un factor clave en su mandato. El republicano, también neoyorquino, ha criticado duramente a Mamdani, aunque ambos mantuvieron un encuentro sorprendente en la Casa Blanca el pasado noviembre.

“No hay un escenario mejor desde la perspectiva de Mamdani”, opinó Lincoln Mitchell, politólogo y profesor de la Universidad de Columbia, aunque advirtió que la relación podría deteriorarse rápidamente.

Un posible foco de tensión serán las políticas migratorias de Trump. Mamdani, de origen indio y quien sería el primer alcalde musulmán de Nueva York, ha prometido proteger a las comunidades inmigrantes.

Antes del 4 de noviembre, Trump amenazó con retirar la financiación federal a Nueva York si ganaba Mamdani, a quien calificó de “iluminación comunista”. El alcalde electo ha declarado que considera a Trump un líder con rasgos fascistas.

Fiesta de barrio

Mamdani asumirá un mandato de cuatro años tras jurar el cargo ante la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien condenó a Trump por fraude en 2024.

El jueves, la Alcaldía acogerá otra ceremonia de investidura presidida por dos figuras clave de la izquierda estadounidense: el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, ante unos 4.000 invitados.

Además, el equipo de Mamdani organizará la retransmisión del acto en las calles, como parte de una gran fiesta vecinal.

Con el nuevo cargo, Mamdani se mudará de su apartamento alquilado en Queens a la residencia oficial del alcalde en Manhattan, aunque ha explicado que lo hará únicamente por razones institucionales.

Nacido en Uganda en una familia de origen indio, Mamdani se trasladó a Nueva York a los siete años. Tuvo una crianza privilegiada y fue legislador del estado de Nueva York antes de ser elegido alcalde.

Ante las críticas por su falta de experiencia ejecutiva, se ha rodeado de asesores con trayectoria en administraciones anteriores, incluido el gobierno del expresidente Joe Biden, y ha abierto canales de diálogo con líderes empresariales.

Defensor de la causa palestina y muy crítico con Israel, Mamdani ha intentado acercarse a la comunidad judía. En Londres, una colaboradora dimitió tras recordarse antiguos tuits de contenido antisemita publicados años atrás.