El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció este miércoles los comentarios "estúpidos" y electoralistas de dirigentes extranjeros como Donald Trump sobre los disturbios en Francia, cuando su gobierno ultima un despliegue policial "masivo" ante la convocatoria de nuevas protestas.

La segunda mayor economía de la Unión Europea vivió el sábado uno de sus peores episodios de violencia callejera de los últimos años, seis meses antes de que el país elija al sucesor del actual mandatario centroderechista.

Las imágenes de saqueos e incendios de edificios públicos dieron la vuelta al mundo. Varios dirigentes, como el presidente estadounidense, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y líderes ultraderechistas europeos opinaron sobre la situación.

Un automóvil arde en la plaza de la República mientras estallan enfrentamientos entre manifestantes y la policía durante una protesta contra el aumento del coste de la vida y los recortes en los servicios públicos en París, Francia, el 17 de octubre de 2026 EFE/YOAN VALAT

Trump acusó a "migrantes, yihadistas y comunistas" de los desórdenes en Francia, un país que Netanyahu consideró un refugio del "islamismo extremista". Ambos enfrentan elecciones legislativas clave en las próximas semanas.

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Desde Doha, Macron calificó estos comentarios como "inaceptables" y "estúpidos", basados en imágenes creadas por IA, y lamentó que dirigentes "que están en campaña, en la región o al otro lado del Atlántico" hagan "campaña a costa" de Francia.

La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, criticó al presidente francés por hacer declaraciones "conspiranoicas".

"Las imágenes que vimos el sábado pasado no han sido generadas por inteligencia artificial: muestran la triste realidad en la que se ha convertido Francia tras diez años de gobierno macronista", escribió en X la candidata que marcha en cabeza de las encuestas para ganar las presidenciales de 2027.

Varios analistas han desestimado las afirmaciones de que las protestas en Francia están lideradas por migrantes.

Las autoridades francesas acusan de los disturbios a "grupúsculos de ultraizquierda", a los que se habrían sumado "delincuentes oportunistas" que saquearon cientos de tiendas.

De los alrededor de 2.500 detenidos, 174 se encuentran en prisión, ya sea a la espera de juicio o condenados, indicó el ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

Llamado a la huelga

Los disturbios se produjeron en los márgenes de protestas multitudinarias para denunciar el encarecimiento de la vida y reclamar mejores condiciones para los estudiantes de liceo.

Otros países europeos como Bélgica e Italia también vivieron manifestaciones contra el alto costo de la vida, y miles de estudiantes en Grecia salieron este miércoles a las calles "como en Francia".

El movimiento de los chalecos amarillos, que ya sacudió el primer mandato de Macron en 2018 y 2019, y los estudiantes llamaron a manifestar de nuevo el próximo sábado.

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