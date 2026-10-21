Alberta seguirá formando parte de Canadá, tras haber rechazado un proceso de separación que habría sumido al país en una crisis, justo cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con convertir a la provincia en el 51.º estado de EEUU.

El lunes, se les preguntó a los votantes de la provincia si apoyarían un referéndum sobre la posibilidad de abandonar Canadá. Con el 89 por ciento de los votos escrutados, más del 75 por ciento se pronunció en contra de realizar dicha consulta, mientras que el 25 por ciento votó a favor.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dedicó los últimos días de la campaña a instar a los habitantes de Alberta a permanecer en Canadá, formando un frente unido contra la hostilidad de Trump.

"Por encima de todo, los habitantes de Alberta han elegido a Canadá", declaró Carney a primera hora del martes. "Los habitantes de Alberta y todos los canadienses avanzarán juntos, con un propósito renovado y grandes ambiciones".

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Carney, quien creció en Edmonton —la capital de Alberta—, ha logrado revitalizar las relaciones entre Ottawa y el oeste del país mediante planes para construir un nuevo oleoducto con capacidad para un millón de barriles diarios, además de proponer la derogación de leyes medioambientales federales que habían generado un profundo malestar en esta provincia rica en recursos energéticos.

Candace Laing, presidenta de la Cámara de Comercio de Canadá, señaló que Alberta es un pilar fundamental para la seguridad económica y las oportunidades de Canadá.

"Alberta ha elegido claramente permanecer en Canadá y comprometerse con nuestro futuro compartido. Las empresas, los trabajadores y las comunidades pueden sentirse más tranquilos con este resultado", afirmó.

Carney, quien ocupaba el cargo de gobernador del Banco de Inglaterra durante el referéndum sobre el Brexit en el Reino Unido en 2016, advirtió en mayo a los habitantes de Alberta que muchos de los defensores de la salida de la Unión Europea se arrepienten ahora de aquella decisión.

La votación del lunes tuvo lugar dos días después de un grave incendio en una base militar canadiense en Wainwright, en el centro de Alberta, que causó cuatro muertes y dejó a muchos heridos, movilizando a los servicios de emergencia tanto provinciales como federales.

Desde las décadas de 1970 y 1980, los sentimientos separatistas han experimentado altibajos en esta provincia occidental, que constituye el mayor proveedor extranjero de petróleo de EEUU y representa aproximadamente una quinta parte de las exportaciones agrícolas de Canadá.

Muchos habitantes de Alberta han mostrado su descontento con el gobierno federal en Ottawa y con el poder político que ejercen las provincias orientales más pobladas de Ontario y Quebec. Si bien la Constitución canadiense le otorga a Alberta la propiedad de sus vastas reservas de petróleo y gas, Ottawa tiene autoridad sobre la política climática y una influencia considerable en la forma en que esta provincia, sin salida al mar, puede exportar su crudo.

El movimiento separatista se ha vinculado con el "Convoy de la Libertad" —integrado por camioneros y otros manifestantes— que llegó a Ottawa en 2022 para protestar contra la gestión de la pandemia de COVID-19 por parte del gobierno federal.

Ryan Griffiths, profesor de la Universidad de Syracuse y autor de un libro sobre movimientos secesionistas en EEUU, señaló que el descontento político en Alberta es más comparable al de California o Texas que a las reivindicaciones soberanistas de los kurdos o los catalanes.

"Pero el hecho de no contar con una historia tan definida o con un idioma distinto no significa necesariamente que no tengas derecho a algo, ni que esa aspiración no pueda desarrollarse", afirmó.

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, convocó la votación para apaciguar a un sector importante de su partido, el Partido Conservador Unido (UCP, por sus siglas en inglés), cuyos miembros deseaban abandonar Canadá, a pesar de que ella misma manifestó su intención de permanecer en el país.

En una publicación en redes sociales a última hora del lunes, Smith declaró: "Me complace mucho ver que los resultados iniciales de Elections Alberta muestran un apoyo generalizado a la permanencia en Canadá. Los habitantes de Alberta han votado a favor de una Alberta más fuerte dentro de un Canadá unido".

Es posible que Smith sea la gran perdedora de la jornada, ya que se enfrenta a un sector considerable de los miembros del UCP que consideran que la cuestión separatista está lejos de haberse cerrado y que exigen un líder partidista que impulse esa agenda.

La votación del lunes planteaba 10 preguntas relacionadas con el fortalecimiento de los poderes provinciales de Alberta, en particular sobre el endurecimiento de las políticas de inmigración, la reforma constitucional y la posibilidad de iniciar el proceso legal hacia un referéndum vinculante sobre una separación de Canadá.

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