Luiz Inácio Lula da Silva ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones de Brasil y continuará como presidente de ese país por cuarta ocasión.

El gobernante, quien cumplirá 81 años el próximo martes, superó 51.74 % a su contrincante, Flávio Bolsonaro, quien obtuvo el 48.26 %.

La diferencia en votos supera los 3.8 millones de votos.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda a su adversario.

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En la primera vuelta, Flávio fue el más votado con el 47 % de los apoyos, dos puntos más que el dirigente progresista, lo que se tradujo en una diferencia de 2,2 millones de votos.

Este domingo, en la segunda vuelta, Lula ha revertido ese resultado y le ha sacado más de cuatro millones de votos a su adversario.

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