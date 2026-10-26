"¡Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil! ¡Felicidades presidente Lula!", celebró la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. El resultado mantiene a las dos mayores economías de Latinoamérica, México y Brasil, bajo Gobiernos de izquierda.

A las felicitaciones se sumó el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien llamó "hermano" a Lula y afirmó que su victoria garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se comunicó personalmente con Lula, a quien calificó de amigo, y destacó la "fiesta democrática" que representa el proceso electoral. En Uruguay, la vicepresidenta Carolina Cosse y el oficialista Frente Amplio también celebraron el triunfo como una victoria de la democracia y la esperanza.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, felicitó este domingo a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria. "En nombre del gobierno y del pueblo de Guatemala, felicito a Lula por una gran victoria en las urnas y su reelección como presidente de Brasil", expresó Arévalo de León mediante sus canales oficiales de comunicación.

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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, felicitó este domingo al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su reelección y dijo que "las relaciones entre Canadá y Brasil han avanzado gracias a nuestra asociación. Aprovechemos esta oportunidad para fortalecerlas aún más".

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, felicitó este domingo al pueblo brasileño por el aumento de la participación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y destacó su compromiso con la democracia y la convivencia pacífica.

"El pueblo de Brasil ha dado una contundente muestra de participación cívica y democrática", señaló la Cancillería venezolana en un comunicado publicado en las redes sociales del canciller Félix Plasencia González.

El Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reiteró su voluntad de mantener los "históricos vínculos de vecindad y cooperación con Brasil, bajo los principios de la paz, el respeto irrestricto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solidaridad".

El expresidente chileno Gabriel Boric, que viajó a Brasil para seguir los comicios, celebró el resultado y agradeció a Lula por "sostener la esperanza del mundo".

El exmandatario colombiano Gustavo Petro afirmó que la victoria detuvo "el fascismo" en Brasil y la calificó de "triunfo para la humanidad". En Bolivia, el expresidente Evo Morales consideró que su victoria renueva la esperanza de los pueblos que luchan por la justicia social y la soberanía.

En Argentina, la exmandataria Cristina Fernández vinculó la jornada electoral con el 17 de Octubre, una de las fechas centrales de la historia del peronismo, mientras que el expresidente Alberto Fernández celebró la elección de Lula por cuarta vez.

La cuenta oficial en redes sociales de la excandidata presidencial del correísmo Luisa González, que desde el viernes pasado permanece en prisión preventiva, afirmó que "el triunfo democrático y la consagración en Brasil representan un faro para toda la región. Gracias, compañero Lula, y gracias al hermano pueblo brasileño por esta jornada histórica".

Gobiernos de derecha apuestan por la cooperación

El presidente de Chile, José Antonio Kast, felicitó a Lula y afirmó que ambos países tienen "mucho futuro en común", con una agenda centrada en la integración económica y la lucha contra el crimen organizado.

El mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó al pueblo brasileño y expresó su voluntad de continuar trabajando con el país suramericano. De igual manera, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, subrayó la agenda común de integración y desarrollo entre ambos países.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, reafirmó su voluntad de "fortalecer la alianza estratégica" con Brasil y recordó que pronto se conmemorará el bicentenario de las relaciones diplomáticas bilaterales.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó a Lula y señaló que la región "tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos".

"Al presidente Lula, felicitaciones por su elección para un nuevo mandato. Que en este cuatrienio renovado sigamos trabajando juntos por una América Latina más integrada y próspera", dijo el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, no se ha pronunciado públicamente sobre la derrota de Bolsonaro, cercano a su Gobierno. Antes de conocerse el resultado, dijo que seguía las elecciones, aunque evitó respaldar a alguno de los candidatos.

Esta noche, Lula afirmó que su victoria es una "derrota de la mentira y del negacionismo", después de imponerse por el 52 % de los votos frente al 48 % de su rival, Flávio Bolsonaro.

Por su parte, Bolsonaro afirmó que "es imposible reconocer" la victoria de Lula debido a la decisión de un juez de ampliar en dos horas el horario de votación, a petición del líder progresista.