Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen advirtieron este martes a los países europeos de "consecuencias negativas" en caso de "injerencia" en la guerra en Irán y les instó a no participar "de ninguna forma" en los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel.

Así lo indicó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores del grupo alineado con Teherán, que señaló que el presidente estadounidense, Donald Trump, intenta involucrar a Europa en un conflicto más amplio.

En el caso de que los países europeos participaran en el conflicto, los hutíes alertaron de que eso podría desencadenar "consecuencias negativas", incluso "repercusiones internas" en sus propias naciones.

Indicaron que este conflicto "no es su batalla" y que la Unión Europea (UE) debería tomar nota del "fracaso de Washington en el logro de sus objetivos en Irán".

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A finales de marzo, los hutíes reanudaron sus ataques contra Israel en el marco de la guerra contra Irán, después de que los insurgentes yemeníes cesaran sus ataques contra el Estado judío y la navegación comercial en el mar Rojo tras la implementación de la tregua en la Franja de Gaza el pasado octubre.

Por otro lado, la UE ha reforzado su presencia en materia de seguridad marítima, extendiendo y actualizando los mandatos de sus dos principales misiones navales, EUNAVFOR ASPIDES y EUNAVFOR ATALANTA, hasta el 28 de febrero de 2027.

Ambas operaciones están ahora más integradas, con responsabilidades ampliadas que incluyen la protección de infraestructuras marítimas y submarinas críticas y la mejora de la vigilancia en vías navegables clave del mar Rojo y el oeste del Océano Índico.

EUNAVFOR ATALANTA, lanzada en febrero de 2024 en respuesta a los ataques hutíes contra buques mercantes, continuará operando en el mar Rojo, Bab al Mandeb, el golfo de Aden, el mar Arábigo y el golfo de Omán.

Además de su función defensiva, EUNAVFOR ASPIDES está ahora autorizada a recopilar y compartir información de inteligencia sobre amenazas a infraestructuras submarinas críticas, entrenar a las fuerzas marítimas de Yibuti y cooperar con la Guardia Costera de Yemen.

Ante esto, los hutíes criticaron en el comunicado a la UE al argumentar que "la protección de las rutas marítimas y el comercio mundial no se puede lograr mediante la militarización ni el aumento de despliegues extranjeros, sino abordando las causas subyacentes de la inestabilidad".

El movimiento hutí tomó el control de Saná, la capital del Yemen, a finales de 2014 tras avanzar desde su bastión septentrional en Saada, lo que obligó al gobierno reconocido internacionalmente a huir y desencadenó un conflicto de mayor envergadura.

Desde entonces, el grupo ha consolidado su control sobre amplias zonas del noroeste del Yemen, incluyendo importantes centros de población y puertos del mar Rojo, y ha establecido instituciones de gobierno en las áreas bajo su autoridad.

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