El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, expresó este martes su esperanza de que Irán envíe en las próximas horas "la respuesta correcta" antes de vencer esta noche el ultimátum del presidente norteamericano, Donald Trump.

"Nos sentimos confiados en que podamos obtener una respuesta, ya sea positiva o negativa; vamos a obtener una respuesta de los iraníes para las 20.00 horas (00.00 GMT). Espero que den la respuesta correcta", dijo el mandatario en rueda de prensa en Budapest junto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

"Porque lo que realmente queremos es un mundo donde el petróleo y el gas fluyan libremente, donde la gente pueda permitirse calentar y enfriar sus hogares, donde la gente pueda permitirse viajar al trabajo", explicó Vance, de visita en Hungría para apoyar la campaña de Orbán de cara a las elecciones legislativas de este domingo en el país centroeuropeo.

"Eso no va a suceder si los iraníes participan en actos de terrorismo económico. Así que tienen que saberlo: tenemos herramientas en nuestro maletín que hasta ahora hemos decidido no usar. El presidente de Estados Unidos puede decidir usarlas y decidirá usarlas si los iraníes no cambian su conducta", advirtió el vicepresidente.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Por otra parte, aseguró que los recientes ataques estadounidenses contra la isla petrolera iraní de Kharg "no constituyen un cambio de estrategia" con respecto a su ultimátum, que sigue vigente hasta las 20.00 hora de Washington.

"(Trump) lo dijo muy claramente: no vamos a atacar objetivos de energía e infraestructura hasta que los iraníes presenten una propuesta que podamos respaldar o no la presenten, pero les ha dado de plazo hasta el martes a las 20.00″, aseguró Vance.

Estas declaraciones se produjeron mientras que Trump aseguraba en un mensaje en su red social 'Truth Social' que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", en referencia a Irán.

"No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", agregó el mandatario estadounidense.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más