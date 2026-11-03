El líder de la banda armada haitiana 400 Mawozo, Wilson Joseph, conocido como Lanmò Sanjou, afirmó que los cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecidos desde el pasado 18 de octubre murieron.

Según una publicación en The Associated Press (AP), Joseph ofreció la información en una entrevista y aseguró que el ataque ocurrió cuando los técnicos se encontraban en territorio de Chen Mechan, otra pandilla que opera en Haití.

Su versión contradice la información ofrecida por las autoridades. El Gobierno haitiano ha señalado que los cuatro salvadoreños fueron secuestrados, mientras que el Gobierno de El Salvador considera que todavía siguen con vida.

Carta a Naciones Unidas

Joseph también confirmó que envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para solicitar el envío de una delegación a Haití con fines de diálogo y mediación.

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El jefe de una de las principales bandas armadas haitianas pidió la mediación diez días después de la llegada a Puerto Príncipe de más de 2.000 soldados salvadoreños que buscan a cuatro militares de ese país desaparecidos tras ser atacados por pandillas.

En la misiva, Joseph se refiere a los soldados salvadoreños como desaparecidos.

"A raíz de los incidentes en los que se vieron implicados cuatro militares salvadoreños (miembros de la GSF), la población civil se encuentra expuesta a una situación de violencia alarmante", agrega el documento.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, confirmó que el organismo recibió la comunicación firmada por Joseph y dirigida a la atención del secretario general.

"Hemos recibido una carta con la firma del señor Wilson Joseph de 'Gwoup Rebel 400′ dirigida a la atención del secretario general", informó Dujarric, según recogen medios haitianos.

El portavoz aclaró, sin embargo, que la recepción de la comunicación no implica un reconocimiento de su autor ni un respaldo a su contenido.

La solicitud de mediación se produce en medio de la tensión generada por la llegada a Puerto Príncipe de más de 2,000 soldados salvadoreños, desplegados para buscar a los cuatro técnicos desaparecidos tras un ataque atribuido a pandillas.

Joseph expresó preocupación por la posibilidad de que la presencia de esas tropas provoque una escalada de la violencia en Haití.

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