El jefe de una de las principales bandas armadas haitianas pidió este domingo la mediación de la ONU para un diálogo de paz, diez días después de la llegada a Puerto Príncipe de más de 2.000 soldados salvadoreños que buscan a cuatro militares de ese país desaparecidos tras ser atacados por pandillas.

La petición consta en una carta supuestamente dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, por Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, líder de la banda conocida como 400 Mawozo, que opera en la zona de Croix-des-Bouquets, en la periferia de Puerto Príncipe, donde fueron atacados los soldados salvadoreños el domingo 18 de octubre.

En la comunicación, divulgada por medios haitianos, el jefe criminal dice que desde agosto pasado ha manifestado su disposición a "una solución pacífica a la crisis nacional, concretamente mediante la apertura de un diálogo entre las fuerzas internacionales presentes en Haití y el grupo 400 Mawozo", en aparente referencia a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), creada hace un año por mandato de la ONU.

"A raíz de los incidentes en los que se vieron implicados cuatro militares salvadoreños (miembros de la GSF), la población civil se encuentra expuesta a una situación de violencia alarmante", agrega el documento.

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Según Lanmò San Jou, las "amenazas" del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra las bandas criminales para que entreguen a sus cuatro militares que se considera fueron secuestrados, pueden llevar a un aumento de la violencia.

"Nuestro país, profundamente castigado por la inseguridad y la pobreza, necesita diálogo, justicia y reconciliación, y no nuevas pérdidas humanas. En consecuencia, solicito respetuosamente el envío de una delegación de las Naciones Unidas a Haití con el fin de facilitar un proceso de diálogo y mediación entre las partes involucradas", señala la carta atribuida al jefe de 400 Mawozo.

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El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta un millón de dólares por información que conduzca a la captura de Lanmò San Jou ya que, como jefe de la banda 400 Mawozo, presuntamente participó en el secuestro de 17 misioneros cristianos en Haití en octubre de 2021 para exigir el pago de un rescate, y mantuvo a la mayoría de ellos en cautiverio durante 61 días.

La 400 Mawozo es solo una de las nueve grandes bandas que aterrorizan a Haití y que se lucran de actividades delictivas como los secuestros, el tráfico de armas y de drogas y las extorsiones, principalmente.

La carta con el supuesto ofrecimiento de paz del jefe criminal se divulga luego de que la Policía Nacional de Haití (PNH) informara de la muerte de "aproximadamente 20 miembros de bandas" en una operación llevada a cabo el pasado jueves en la zona de Arcahaie, en el noroeste de Puerto Príncipe.