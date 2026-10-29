La operación militar en Haití del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en respuesta a la desaparición de cuatro militares de su país tras ser emboscados el 18 de octubre por bandas armadas en Puerto Príncipe, no necesariamente contribuirá a la paz en la nación caribeña, afirma en una entrevista con EFE el jurista Barnabas Dieudonné.

Los militares, que forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), desaparecieron en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, área metropolitana de la capital haitiana, lo que provocó una respuesta de Bukele que ha enviado más de 1.300 soldados a Puerto Príncipe para rescatarlos, una cifra que, según medios locales, aumenta a diario.

Dieudonné, doctor en Derecho de la Universidad de Montreal (Canadá) y defensor de derechos humanos, señala a EFE que ese despliegue de tropa apunta a una operación de alcance limitado, centrada en recuperar a los cuatro militares, y no a una estrategia integral para desmovilizar a las bandas armadas que operan en Haití y que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe.

"Para instaurar la paz en el país habría que desmovilizar a todos los grupos armados. Esta intervención no tiene por objeto contribuir a instaurar la paz", sostiene el jurista.

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Dieudonné cree que una operación militar de gran envergadura en la planicie de Cul-de-Sac, donde está Croix-des-Bouquets, podría debilitar o desplazar a los grupos armados que operan en esa zona, sin que ello implique necesariamente una solución a la crisis de violencia e inseguridad que afecta desde hace años a Haití.

Riesgos para la población civil

El experto considera además que la población haitiana puede quedar relegada a un segundo plano en una operación concebida principalmente para rescatar a los soldados salvadoreños.

Entre los posibles efectos señala la pérdida de vidas humanas, los heridos y los daños materiales en viviendas, vehículos y otros bienes. También alerta del riesgo de nuevos desplazamientos internos si los enfrentamientos obligan a los habitantes a abandonar sus hogares.

AME855. MONTREAL (CANADÁ), 29/10/2026.- Fotografía sin fecha cedida por el jurista haitiano Barnabas Dieudonné, doctor en Derecho de la Universidad de Montreal (Canadá), quien asegura en una entrevista con EFE que la operación militar del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en Puerto Príncipe, en respuesta al ataque en el que desaparecieron cuatro militares de su país, no necesariamente contribuirá a instaurar la paz en Haití. EFE/ Barnabas Dieudonné /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

De hecho, Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó el miércoles sobre una "explosión de violencia" en Puerto Príncipe por los enfrentamientos ocurridos tras el ataque a los militares salvadoreños de la GSF.

En ese sentido, Dieudonné considera que una operación dirigida únicamente contra determinados grupos armados podría tener un alcance limitado y no representar una contribución sustancial a la pacificación del país, que incluso ha tenido que aplazar la celebración de elecciones en los últimos años al no haber unas condiciones mínimas para que la gente acuda a las urnas.

No obstante, reconoce que la expulsión de las bandas que operan en la llanura del Cul-de-Sac supondría un alivio importante para el Estado haitiano y para las comunidades afectadas por la violencia.

Soberanía y cooperación internacional

Dieudonné subraya que cualquier operación militar en territorio haitiano debe tener en cuenta la soberanía del país y la necesidad de contar con una base jurídica adecuada, incluido el consentimiento de las autoridades nacionales.

"El papel de Haití es importante en esta intervención. En principio, se requiere el consentimiento de Haití, que es un Estado soberano, puesto que las operaciones se desarrollan en su territorio", dice.

Dieudonné sostiene que Haití tendría motivos para colaborar con una operación destinada a recuperar a los militares secuestrados y combatir a los grupos armados. Esa cooperación podría incluir "el intercambio de información, el apoyo logístico y, cuando proceda, la participación de las fuerzas de seguridad haitianas".

"Haití no tendría ninguna razón para oponerse, ya que las autoridades afirman querer expulsar a los grupos armados hasta el punto de solicitar la ayuda de la comunidad internacional", afirma.

Sin embargo, estima que las autoridades de su país deberían negociar para que la intervención salvadoreña no se limite al rescate de los cuatro soldados, sino que incorpore objetivos más amplios de protección de la población y recuperación de la seguridad, una tarea que también intenta hacer la GSF.

Dieudonné sostiene que las intervenciones internacionales deberían orientarse a combatir a los grupos armados de manera integral y a "crear las condiciones necesarias para restablecer la seguridad y garantizar los derechos humanos de la población".

El experto recuerda que los haitianos llevan años "sufriendo graves restricciones en el ejercicio de sus derechos" y defiende que sus necesidades estén en el centro de cualquier iniciativa de seguridad.

Milo Milfort