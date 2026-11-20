El expresidente Jair Bolsonaro fue hospitalizado nuevamente este viernes 20 después de presentar fuertes dolores abdominales que obligaron a trasladarlo desde su residencia, donde cumple prisión domiciliaria, hasta el hospital DF Star, en Brasilia.

El centro médico informó que el exmandatario, de 71 años, ingresó con dolor y distensión abdominal y permanecerá internado para someterse a exámenes que permitan determinar el origen de los síntomas.

El boletín médico no precisó la causa de la dolencia, la gravedad de su condición ni si será necesaria una nueva intervención quirúrgica.

La hospitalización fue anunciada inicialmente por su hijo Carlos Bolsonaro: «Mi padre acaba de volver al hospital tras sentir fuertes dolores abdominales», escribió, al tiempo que atribuyó el deterioro de la salud de su progenitor a las condiciones en las que cumple su condena.

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Secuelas de la puñalada de 2018

Bolsonaro arrastra problemas de salud relacionados con la puñalada que recibió el 6 de septiembre de 2018 durante un acto de campaña en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais.

El atentado le provocó lesiones intestinales que han requerido múltiples intervenciones quirúrgicas y hospitalizaciones. En abril de 2025 fue sometido a una operación de aproximadamente 12 horas para tratar una obstrucción intestinal causada por adherencias.

La Agência Brasil también informó que el exmandatario se recupera de una neumonía bacteriana, otro problema que se suma a sus antecedentes médicos.

Desde marzo de 2026 cumple prisión domiciliaria, beneficio concedido por la Justicia brasileña debido a sus problemas de salud.

El Supremo decidirá si se reducen las penas por el intento de golpe

La hospitalización coincide con la proximidad de una decisión judicial que podría modificar sustancialmente el tiempo de prisión que debe cumplir Bolsonaro.

El Tribunal Supremo Federal de Brasil examinará entre el 4 y el 15 de diciembre, en una sesión virtual, la constitucionalidad de la Ley 15.402 de 2026, conocida como Ley de Dosimetría, que modifica el cálculo de las condenas impuestas a los responsables de la intentona golpista del 8 de enero de 2023.

La legislación fue promulgada el 8 de mayo, después de que el Congreso rechazara el veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, el juez Alexandre de Moraes suspendió su aplicación mientras el Supremo resuelve las impugnaciones presentadas contra la norma.

Según la Agência Brasil, el tribunal examinará cuatro acciones que cuestionan la constitucionalidad de la legislación.

Entre sus disposiciones, la ley impide acumular determinadas penas correspondientes a delitos de naturaleza similar y facilita el avance de los condenados hacia el régimen de prisión semiabierto.

Bolsonaro podría beneficiarse de esos cambios porque fue condenado por delitos como golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho, considerados similares a efectos de la nueva normativa.

De acuerdo con estimaciones de expertos citados por la prensa brasileña, la aplicación de la legislación podría permitirle abandonar el régimen cerrado en un plazo de entre dos y cuatro años. La decisión del Supremo determinará si ese beneficio puede aplicarse al expresidente y a los demás condenados.

Condenado a 27 años y tres meses de prisión

Bolsonaro fue condenado en septiembre de 2025 a 27 años y tres meses de prisión por liderar una conspiración destinada a impedir la llegada al poder de Luiz Inácio Lula da Silva, después de perder las elecciones presidenciales de 2022.

La sentencia lo responsabilizó de varios delitos relacionados con el intento de ruptura del orden democrático y la permanencia en el poder.

El exmandatario gobernó Brasil entre 2019 y 2022 y continúa siendo una de las principales figuras de la derecha brasileña. Su familia defiende su inocencia y cuestiona las decisiones judiciales.

Los resultados de los exámenes médicos y el pronunciamiento del hospital determinarán la evolución de su actual ingreso, mientras el Supremo se prepara para decidir sobre una legislación que podría alterar las condiciones de cumplimiento de su condena.

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