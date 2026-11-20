Dos militares del contingente de 2.000 efectivos desplegado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele en Haití murieron mientras manipulaban explosivos, informó la Fuerza Armada de El Salvador este viernes.

Son las primeras muertes conocidas de integrantes de las tropas desembarcadas en la isla a finales de octubre para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños secuestrados tras un ataque de pandilleros en Puerto Príncipe.

La operaciones, sin embargo, se han ampliado a combatir a las poderosas bandas que azotan al país caribeño. Otros dos soldados resultaron heridos por la explosión, según el reporte.

"Cuatro elementos salvadoreños destacados en Haití fueron afectados por detonaciones mientras trabajaban con material explosivo en uno de los campamentos. Dos perdieron la vida", publicó la Fuerza Armada en X, sin revelar las identidades.

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El Salvador y Haití firmaron un acuerdo de cooperación cuyos alcances mantienen bajo reserva, pero que podría extender la presencia de los militares salvadoreños en el país más empobrecido de América Latina.

Bukele, quien el jueves afirmó que sus tropas les están dando una "lección" a las pandillas haitianas, asegura no obstante que retirará a los soldados cuando rescaten a los aerotécnicos desaparecidos tras una emboscada el 18 de octubre.

Las tropas salvadoreñas en Haití han destruido instalaciones de dos pandillas y mantienen una base operativa en un estadio de fútbol recuperado por la policía local.