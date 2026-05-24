El Ministerio de Exteriores de Israel convocó este domingo a la encargada de negocios española en el país, Francisca Pedrós, para una reunión "de aclaración" por la actuación de la policía contra activistas de la Flotilla a su llegada a Bilbao, en el norte de España, acusando de "hipocresía" al Gobierno español por el incidente.

La actuación policial a la que se refiere el Ministerio de Exteriores de Israel es la que tuvo lugar el sábado, cuando los activistas españoles que formaban parte de la Global Sumud Flotilla regresaron a España y en el aeropuerto de Bilbao se registraron incidentes y momentos de tensión entre quienes les esperaban y la Ertzaintza —policía regional vasca—, que se saldó con el arresto de cuatro personas.

"El director político de Exteriores de Israel, Yossi Amrani, señaló la hipocresía del Gobierno español, que envía provocadores a Israel y después condena a Israel por sus acciones legales para reforzar su bloqueo naval legal a Gaza, mientras al mismo tiempo las autoridades españolas utilizaron violencia grave contra esos mismos participantes de la Flotilla", recoge un comunicado de Exteriores.

Exteriores convocó a Pedrós para reunirse con Amrani, quien asimismo le exigirá explicaciones sobre por qué el Gobierno español "no ha tomado acciones hasta ahora contra el activista de la Flotilla y ciudadano español Saif Abukeshek".

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Este también estuvo detenido en Israel por su participación en la iniciativa y al que ese país acusa de mantener lazos con el grupo islamista palestino Hamás.

El Ministerio de Exteriores israelí asegura que las autoridades españolas ejercieron "una violencia grave" contra los activistas y arguye que Israel no utilizó una violencia semejante.

Sin embargo, los abogados de Adalah, el centro legal que defendió a los activistas de la Flotilla Global Sumud que estuvieron detenidos en Israel, denunciaron "violencia física y sexual generalizada y sistemática" por parte de las fuerzas israelíes tanto durante la interceptación de las embarcaciones como en su traslado a prisión, con costillas rotas, el uso repetido de pistolas táser, acoso y abusos sexuales y palizas.

También denunciaron tratos vejatorios, como atar a los activistas en posiciones de estrés bajo el sol durante horas, o el uso de granadas de aturdimiento y destello dentro de los contenedores en los que permanecieron hacinados.

La convocatoria de Exteriores responde a las imágenes grabadas el lunes en el aeropuerto de Bilbao a la llegada de un grupo de activistas, que muestran a agentes de la Ertzaintza golpeando con porras y reduciendo en el suelo o llevándose a rastras a algunos de ellos.

El consejero de Seguridad del Gobierno regional vasco, Bingen Zupiria, lamentó las escenas de violencia, así como las "provocaciones" hacia los agentes, cuya actuación dijo que será investigada.

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