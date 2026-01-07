Una mujer murió este miércoles tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos en Minnesota en una confrontación por las crecientes redadas migratorias en ese estado, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, señaló que la mujer era "una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos", lo que calificó de un "acto de terrorismo interno", por lo que un agente de ICE, que "temía por su vida", realizó "disparos defensivos".

"La presunta perpetradora recibió un disparo y está muerta. Se espera que los oficiales de ICE que están heridos se recuperen por completo", indicó en sus redes sociales la funcionaria, quien no reveló la identidad ni la nacionalidad de la víctima.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El hecho ocurrió mientras los oficiales de ICE realizaban un operativo en Mineápolis, la mayor ciudad de Minnesota, donde el DHS reportó la detención acumulada de más de 1.000 migrantes, algunos de Ecuador, México y El Salvador, incluyendo más de 150 el lunes, la mayor operación migratoria en lo que va del año.

Residentes de Minnesota protestaban este miércoles contra las redadas, por lo que la subsecretaria del DHS denunció que "los alborotadores empezaron a bloquear a los oficiales de ICE", al citar que estos agentes afrontan un incremento de 1.300 % en ataques contra ellos y de 8.000 % en amenazas de muerte.

El incidente recuerda a uno similar que sucedió en septiembre pasado en Chicago, donde agentes del ICE dispararon y mataron a un mexicano de 38 años también con el argumento que "intentó conducir su vehículo" contra ellos, mientras que en octubre un hondureño murió atropellado en Virginia tras huir de oficiales migratorios.

MINEÁPOLIS (Estados Unidos), 01/07/2026.- Miembros del FBI investigan el vehículo en el que una mujer fue asesinada a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 7 de enero de 2026. Un agente del ICE disparó y mató a una mujer que conducía un vehículo y obstruía el paso a los agentes federales mientras realizaban operativos de inmigración en el sur de Minneapolis. EFE/EPA/CRAIG LASSIG

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, denunció tras el tiroteo de ahora que "la presencia de agentes federales de inmigración está generando caos en la ciudad".

"Estamos demandando que ICE abandone la ciudad inmediatamente. Respaldamos a nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas", señaló el demócrata en X.

Los hechos ocurren en medio de la polémica en Minnesota, donde el gobernador y excandidato demócrata a la vicepresidencia de EE.UU. en 2024, Tim Walz, anunció este lunes que no buscará un tercer mandato por la controversia sobre fraudes millonarios relacionados con programas de cuidado infantil vinculados a la comunidad somalí.

Ante este escándalo, la cadena CNN adelantó el lunes que la Administración del presidente Donald Trump planeaba enviar unos 2.000 agentes federales a Minneapolis para encabezar una campaña de arrestos de inmigrantes de la comunidad somalí y otros países.

Los hechos de hoy también recuerdan la muerte en 2020 del afroamericano George Floyd a manos de la policía en Minneapolis, que desató protestas masivas en todo Estados Unidos, exigiendo justicia y denunciando el racismo y la brutalidad policial.

MINEÁPOLIS (Estados Unidos), 01/07/2026.- Personas lanzan bolas de nieve a una camioneta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando esta abandona el lugar donde una mujer fue asesinada a tiros por un agente del ICE en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 7 de enero de 2026. Un agente del ICE disparó y mató a una mujer que conducía un automóvil y bloqueaba el paso de los agentes federales mientras realizaban operativos de inmigración en el sur de Minneapolis. EFE/EPA/CRAIG LASSIG

El Gobierno Trump acusa a la mujer abatida en Minnesota de "terrorismo doméstico"

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó este miércoles a la mujer abatida en Minnesota por disparos de agentes migratorios de cometer "un acto de terrorismo doméstico", al tiempo que indicó que las autoridades actuaron en "defensa propia" y que el episodio demuestra que, según ella, estos operativos están expuestos a ataques "a diario". "Seguimos recabando más información, pero esto demuestra las agresiones a las que se enfrentan nuestros agentes de ICE y las fuerzas del orden todos los días", señaló Noem, durante una rueda de prensa en Brownsville (Texas).

En vídeos compartidos en redes sociales, sin embargo, se ve como la mujer que conducía una camioneta roja fue rodeada por agentes de ICE que le pedían bajarse del vehículo. Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y minutos después, el coche choca contra otro vehículo estacionado en la misma calle, unos metros más adelante. La muerte de esta mujer en Minesota sería la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo el Gobierno de Donald Trump, según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en EE.UU. Según el portal, hasta el 7 de enero se han identificado 28 incidentes, incluidos 14 tiroteos, durante estos operativos. Entre ellos figuran los disparos contra tres personas que observaban o documentaban redadas del ICE; los tiroteos contra cinco personas que huían de controles de tráfico o trataban de evadir una acción de las autoridades; y una redada ocurrida el 30 de septiembre en un edificio de apartamentos de Chicago, durante la cual inquilinos medio dormidos y sus hijos fueron retenidos a punta de pistola. Al menos cuatro personas murieron y otras cinco resultaron heridas.

Alcalde de Mineápolis acusa a ICE de "estar matando gente" tras tiroteo contra una mujer El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, acusó este miércoles al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de "estar matando gente" tras disparar y matar a una mujer en una redada en Minnesota, además de exigirles que "se vayan al carajo" ("get the fuck out"). El alcalde, del Partido Demócrata, tachó de "mierda" el argumento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de que los agentes dispararon a la mujer, de 37 años, aún no identificada, como un acto de defensa propia durante una protesta contra las crecientes redadas migratorias en Minnesota. "No están aquí para causar seguridad en esta ciudad. Lo que están haciendo no es dar seguridad a Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza. Están separando a familias, están sembrando caos en nuestras ciudades y, en este caso, están literalmente matando gente", denunció en una rueda de prensa. La mujer abatida por ICE en Mineápolis era blanca y no era objetivo de un operativo La mujer abatida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos este miércoles en Minnesota era blanca, de 37 años, ciudadana estadounidense y no era objetivo de ningún operativo, indicó este miércoles el jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O’Hara. "No hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley. Esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Mineápolis, sino en todo el país", indicó en una rueda de prensa. Momentos antes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a la mujer abatida de "un acto de terrorismo doméstico" por conducir su vehículo en medio de los oficiales, que actuaron en "defensa propia", pero el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, tachó de "mierda" este argumento.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más