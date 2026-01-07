El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que contempla reunirse con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, tras mantener una llamada telefónica en medio de las tensiones entre ambos Gobiernos por las reiteradas críticas del republicano al mandatario colombiano y el rechazo de Bogotá al operativo militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado.

Trump señaló en su red social Truth Social que fue "un gran honor" hablar con el presidente Petro, quien lo llamó para exponer la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos existentes entre ambas Administraciones.

El mandatario estadounidense afirmó que agradeció la llamada y el tono de la conversación, y expresó su disposición a reunirse con su homólogo colombiano en un futuro próximo.

El presidente norteamericano dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, ya trabajan en los arreglos necesarios para concretar el encuentro, que, según precisó, se celebrará en la Casa Blanca, en Washington.

Previo a su primera llamada entre críticas y tensiones mutuas, Trump había llegado a calificar a Petro de ser "muy hostil" o de decir que sería el siguiente, en referencia a sus operativos antinarcóticos que desembocaron en la captura de Maduro el fin de semana pasado.

El mandatario estadounidense ha dicho del Gobierno de Bogotá que ha sido insuficiente su lucha contra el tráfico de drogas y ha insinuado incluso que una operación similar a la realizada en Venezuela "suena bien" también para Colombia, una retórica que ha provocado rechazos oficiales en la capital colombiana.

Petro dijo a su vez que en la llamada telefónica que sostuvo esta tarde con su homólogo de EEUU le pidió restablecer las comunicaciones entre ambos Gobiernos, a través de su Cancillería y el Departamento de Estado, interrumpidas por los constantes episodios de crisis en la relación bilateral.

"Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que (Trump) es presidente", dijo Petro en un discurso pronunciado ante una multitud en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, en una movilización convocada por su Gobierno "en defensa de la soberanía".

Según Petro, en la llamada con Trump, "que duró como una hora o más", le hizo "una solicitud: que se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes".

Petro sin visa para ir a EEUU

En caso de una reunión, actualmente Petro no podría viajar a EE.UU. porque Trump le retiró la visa en septiembre de 2025, luego de la estancia del mandatario colombiano en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde criticó fuertemente a la Administración de Estados Unidos por sus políticas regionales y su papel en Gaza.

Petro le manifestó a Trump lo que repite a diario: que no es narcotraficante, y le presentó las cifras de su Gobierno en la lucha contra las drogas.

"Le tuve que lanzar las cifras, pocas, las mismas que he repetido aquí de por qué se me sindica (de narcotraficante) si yo llevo 20 años arriesgando mi vida, luchando contra traquetos (mafiosos) de alto poder y políticos aliados de ellos", dijo.

El mandatario también le explicó a Trump en esa llamada del trabajo hecho con el Gobierno venezolano para enfrentar el narcotráfico: "Le hablé que con Maduro habíamos cuadrado operaciones conjuntas, él allá y yo acá, en (la región fronteriza de) el Catatumbo".

