El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó este viernes enérgicamente los "continuos ataques selectivos con drones y misiles" llevados a cabo por Rusia contra infraestructuras civiles críticas en Ucrania.

"Estos ataques han provocado numerosas víctimas civiles y han dejado a millones de ucranianos sin servicios esenciales como electricidad, calefacción y agua, en un momento de extrema necesidad humanitaria", dijo Guterres en un comunicado a través de su portavoz, Stéphane Dujarric.

Según el jefe del organismo, "los ataques contra la población civil y las infraestructuras civiles constituyen una violación del derecho internacional humanitario".

"Independientemente de dónde ocurran, son inaceptables, injustificables y deben cesar de inmediato", señaló.

Al margen, Letonia pedirá una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU por el ataque de Rusia, que incluyó un cohete balístico hipersónico con capacidad de transportar ojivas nucleares (la parte explosiva de un misil).

La ministra letona de Exteriores, Baiba Braže, dijo en un mensaje en la red social X que su país pidió una reunión extraordinaria del Consejo "en respuesta al ataque bárbaro de Rusia contra Ucrania, que incluye el uso de un misil balístico de alcance intermedio cerca de la frontera de la UE y la OTAN".

El presidente letón, Edgars Rinkēvičs, señaló en la misma red que EE.UU., Ucrania y Europa quieren la paz y trabajan sin descanso hacia ese objetivo, mientras que "Rusia responde con un Oréshnik", en referencia al misil balístico hipersónico lanzado la pasada noche por el Kremlin contra la ciudad occidental de Leópolis, cerca de la frontera con Polonia.

Este ataque, que acompañó otro masivo contra la capital ucraniana, Kiev, en el que fallecieron cuatro personas y otras 25 resultaron heridas, "dice bastante sobre la disposición rusa de terminar la guerra: ninguna", dijo el mandatario.

El primer ministro estonio, Kristen Michal, indicó por su parte en X que la respuesta de Rusia a los esfuerzos de Ucrania y de sus socios por la paz "son misiles balísticos, destrucción y civiles muertos y heridos".

"Hogares sin calefacción, electricidad ni agua en pleno invierno. Esto no es un paso hacia la negociación. Esto es terror. Rusia prolonga deliberadamente la guerra", escribió.

