La guerra en Irán está provocando una escasez global de helio, un gas clave para la industria tecnológica, especialmente en el desarrollo de inteligencia artificial, según reportó el diario The Wall Street Journal.

El conflicto ha interrumpido las exportaciones de gas natural desde Catar —país que produce cerca de un tercio del helio mundial— debido a daños en instalaciones energéticas y al bloqueo del estrecho de Ormuz, lo que ha reducido drásticamente la disponibilidad de este recurso esencial.

El helio, aunque abundante en el universo, es difícil de obtener en la Tierra y resulta insustituible en procesos industriales como la fabricación de semiconductores, donde se utiliza para enfriar equipos de alta precisión, así como en resonancias magnéticas, defensa y exploración espacial.

La publicación advierte que la interrupción del suministro está presionando a múltiples industrias, con precios que se han disparado y proveedores que ya han comenzado a racionar entregas y aplicar recargos.

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Según el medio, la escasez podría afectar la producción de chips y, en consecuencia, el desarrollo de tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial, en un momento de alta demanda global.

Además, expertos citados señalan que el mercado del helio es particularmente vulnerable, ya que su producción no puede incrementarse rápidamente y su almacenamiento es limitado, lo que complica la respuesta ante crisis prolongadas como la actual.

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