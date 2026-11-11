Decenas de miles de personas protestaron el miércoles en Madrid en una jornada de huelga general contra la crisis de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo en España, a menos de tres semanas de las elecciones en las que el socialista Pedro Sánchez buscará su reelección.

Los sindicatos destacaron la alta participación en la primera huelga nacional de 24 horas realizada desde 2012, aunque líderes empresariales desestimaron el número de personas que atendieron el llamado.

En la capital española, unos 120.000 manifestantes desfilaron por el centro bajo la lluvia con pancartas en formas de casas y al coro de "no tenemos hogar".

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La movilización dejó ver el descontento social antes de las elecciones legislativas del 29 de noviembre.

Miles de personas también salieron a las calles en numerosas ciudades del país, entre ellas Barcelona.

María Piñana, una microbióloga de 34 años, marchó con una pancarta adornada con trozos de yeso con la inscripción en catalán "Se nos cae el techo por 1.387,2 euros".

"Hemos hecho huelga y venido a la manifestación porque no estamos de acuerdo con los precios de la vivienda en Barcelona", explica esta mujer, que comparte piso con otras dos amigas.

Al término de la manifestación, se registraron algunos incidentes violentos en Barcelona y Madrid. Grupos de manifestantes encapuchados quemaron contenedores de basura y lanzaron objetos contra la policía, que respondió con balas de goma y gases lacrimógenos, según observaron periodistas de la AFP.

En Barcelona, 18 personas fueron arrestadas

Para Jesús Pallarol, un jubilado de 71 años, el problema de la vivienda persistirá independientemente de quién gane las elecciones.

Aunque "se mantenga el actual gobierno progresista o no, o venga el PP, el tema de la vivienda estará allí. Es como un elefante, no podrán ocultarlo", afirmó en la capital catalana.

En Madrid, Cristina Gorroño, una empleada de 54 años de una compañía telefónica, también denunció el elevado costo de los alquileres.

"Los precios en España han subido increíblemente y no podemos afrontarlos con los sueldos que tenemos", lamentó esta mujer frente al Ayuntamiento de Madrid, en la plaza de Cibeles.

– "Un fracaso" –

La huelga comenzó por la mañana con cortes de carreteras en distintos puntos del país y provocó alteraciones en el transporte público y cancelaciones de vuelos, especialmente en Barcelona.

"El seguimiento es importante, muy alto en algunos territorios, un poquito más bajo en otros. Muy importante en la industria, en los sectores estratégicos de nuestro país", valoró Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, uno de los principales sindicatos, asegurando que "la satisfacción es plena".

Pero para la CEOE, la principal organización patronal española, el paro fue "un fracaso".

"Con la información disponible a media tarde, podemos hablar de una huelga de mínimos históricos a nivel sectorial y territorial. En definitiva, de un fracaso", señaló en un comunicado conjunto con la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).

– Ola de protestas –

Los principales sindicatos llamaron a esta huelga siguiendo la estela de las protestas por el acceso a la vivienda de este otoño. El detonante fue el desalojo forzoso de su apartamento en septiembre de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años que falleció pocos días después.

Las reivindicaciones "son contra todos los gobiernos, contra la patronal y contra los rentistas", lanzó Alicia del Rio, portavoz del Sindicato de Inquilinas, asociación clave detrás de la movilización y de acciones como la acampada que ocupó durante cinco semanas la Puerta del Sol en Madrid.

Al fracasar en validar un paquete de medidas sobre la vivienda en el Parlamento, el presidente del Gobierno, el socialista Sánchez, adelantó los comicios previstos inicialmente para 2027.

Pese a todo, su ejecutivo tiene previsto hacer aprobar este jueves parte de esas medidas en el órgano que hace las funciones de Parlamento, disuelto por la convocatoria electoral.

El paro general ha sido muy criticado por la derecha, y la extrema derecha.

La huelga es "todo menos general", valoró este miércoles Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica del Partido Popular (PP, derecha), cuya formación ya anunció que derogará los decretos de vivienda si llega al poder.

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