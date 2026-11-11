La noticia fue compartida por esa plataforma, que recordó a Small como ganadora de dos competencias profesionales de Fitness Pro y participante del Mr. Olympia, uno de los principales escenarios internacionales del culturismo.

Hasta el momento, la familia no ha informado la causa de la muerte ni las circunstancias del fallecimiento.

De superar la anorexia a competir en el Mr. Olympia

Small había contado públicamente que enfrentó anorexia desde los 15 años. En una entrevista concedida a STV News en 2021, explicó que el culturismo contribuyó a su recuperación al permitirle concentrarse en la fuerza y el rendimiento físico, más allá de la apariencia corporal.

A los 19 años obtuvo su tarjeta profesional de la Federación Internacional de Fitness y Culturismo (IFBB Pro). Ese mismo año, 2021, ganó el Europa Pro Championships, celebrado en España, resultado que le permitió clasificarse para el Mr. Olympia, donde terminó en el duodécimo lugar de su categoría.

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En 2022 volvió a ganar una competencia profesional al imponerse en el Mr. Big Evolution Pro, celebrado en Portugal. Esa victoria le permitió conseguir una nueva clasificación para el Olympia.

Sin embargo, problemas de salud la obligaron a retirarse de la competición profesional. No volvió a participar en torneos de ese nivel.

Mensajes de despedida

Tras conocerse el fallecimiento, compañeros de la comunidad del culturismo compartieron mensajes de condolencia. La atleta Phoebe Goodwin recordó a Small como una persona cariñosa, atenta y cercana.

Su madre también expresó su pesar en redes sociales, donde la describió como su mejor amiga y recordó la relación que mantenían.

Aunque la trayectoria de Small estuvo marcada por su testimonio sobre la anorexia y sus posteriores problemas de salud, no se ha informado que esos antecedentes tengan relación con su fallecimiento.