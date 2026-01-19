El presidente autonómico de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reiteró este lunes que este territorio autónomo danés no se va a dejar presionar por las amenazas de Estados Unidos a su soberanía o el anuncio de que impondrá aranceles a los países que han enviado soldados a la isla, objeto de interés de Washington.

"Las últimas declaraciones de Estados Unidos, incluidas las amenazas de aranceles, no cambian nuestra línea. No nos dejamos presionar. Nos mantenemos firmes en el diálogo, en el respeto y el derecho internacional", escribió Nielsen en la red social ’Facebook'.

Nielsen agradeció al apoyo de varios países europeos, que interpreta "como un reconocimiento de que Groenlandia es una sociedad democrática con derecho a tomar sus propias decisiones".

El líder groenlandés se mostró también agradecido con las miles de personas que el pasado sábado se manifestaron a favor de la isla tanto en Dinamarca como en el territorio ártico.

"Las manifestaciones aquí y en Dinamarca han mostrado una unión fuerte. Muchas personas han expresado de forma pacífica su amor por nuestro país y respeto por nuestra democracia", apuntó.

Nielsen señaló también la importancia de la reunión que este lunes mantendrán en Bruselas el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y su colega groenlandesa, Vivian Motzfeldt, con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Según él, esa cita demuestra que la parte danesa asume su "responsabilidad" e insiste "en que el diálogo sobre la seguridad en el Ártico debe hacerse" con los groenlandeses, su papel y su país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el sábado pasado con aranceles a los ocho países europeos que habían anunciado el envío de tropas a Groenlandia.

Esos países son Alemania, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido, aparte de la propia Dinamarca.

Dichas naciones justificaron el desplazamiento de soldados por la necesidad de reforzar la defensa del Ártico, que según Trump había sido descuidada en los últimos años.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se reunirán este jueves en Bruselas para abordar las relaciones transatlánticas a raíz de los intentos de Estados Unidos de hacerse con el control de Groenlandia, indicó este lunes una portavoz del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Trump anunció el sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a la isla y añadió que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.