La campaña militar de El Salvador en Haití para encontrar a cuatro de sus soldados integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), desaparecidos tras sufrir una emboscada el pasado domingo, es una incógnita por el hermetismo que rodea la operación contra las bandas armadas en la capital del país caribeño.

Desde mediados de semana se habla de un contingente de un centenar de soldados mientras que algunos medios haitianos mencionan una cifra mayor, de 450 efectivos ya sobre el terreno, y de la llegada la víspera de varios aviones militares a Puerto Príncipe.

Según Le Nouvelliste, el diario más antiguo de Haití, "450 soldados salvadoreños ya se encontraban en Puerto Príncipe el viernes con el fin de participar en la búsqueda de los cuatro salvadoreños desaparecidos y reforzar las filas de la GSF".

Un fotógrafo de EFE vio este sábado en Puerto Príncipe vehículos blindados de la Policía Nacional y del Ejército haitiano patrullando calles céntricas de la capital para impedir eventuales avances de las pandillas armadas, mientras que otros blindados estaban desplegados en puntos estratégicos de la ciudad, como Nazon, Christ-Roi, Delmas 30 y la carretera al aeropuerto Toussaint Louverture.

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Cerca del mediodía se informó de supuestos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y miembros de las bandas en el sur de Puerto Príncipe, sin presencia de la Fuerza de Supresión de Pandillas que concentran sus operaciones en la comuna de Croix-des-Bouquets, en el norte de la capital, donde tuvo lugar la emboscada al vehículo blindado en el que se movilizaban los salvadoreños.

Presión contra las bandas

La GSF, en su último comunicado sobre la situación, divulgado el pasado jueves, informó de la llegada a Puerto Príncipe del contingente salvadoreño "para apoyar las operaciones de búsqueda y seguridad", sin dar cifras sobre el tamaño del contingente desplegado.

"La presión militar aumenta con la esperanza de que los soldados sean liberados, incluyendo un presunto ataque con drones explosivos contra un complejo perteneciente a Lanmò San Jou, líder de (la banda) los 400 Mawozo", manifestó el analista de Haití de Crisis Group, Diego Da Rin.

El analista añadió que "incluso con una ofensiva importante, encontrar a los salvadoreños será como buscar una aguja en un pajar, a menos que las bandas accedan a entregarlos".

Según el centro de pensamiento InSight Crime, la banda 400 Mawozo, que controla Croix-des-Bouquets, la zona donde tuvo lugar la emboscada, cuenta con aproximadamente 300 miembros y "proyecta poder más allá de su tamaño".

Sin embargo, el hecho de que 400 Mawozo haga parte de la coalición de bandas Viv Ansanm, puede hacer que el conflicto se extienda si la tropa salvadoreña intensifica las operaciones de búsqueda y rescate de sus compatriotas, con quienes no se tiene ningún contacto desde el momento de la emboscada.

"Las labores de rescate en curso deben llevarse a cabo con cuidado para evitar víctimas civiles y una mayor escalada del conflicto, ya que es posible que las fuerzas de seguridad aún no estén preparadas para afrontar ataques coordinados por parte de las bandas", agregó el analista de Crisis Group.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, amenazó el miércoles a los jefes de las bandas armadas haitianas con una ofensiva más amplia si no entregan vivos a los cuatro soldados de su país, de los que dijo que "fueron secuestrados de manera cobarde" cuando regresaban de comprar comida en un mercado.

Para Bukele, la experiencia de sus militares en la lucha contra las pandillas salvadoreñas se puede aplicar a las bandas haitianas, pero expertos han advertido que el escenario es muy diferente porque la tropa recién llegada no conoce el terreno en el que están combatiendo ni el idioma o la cultura de los haitianos.