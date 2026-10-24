La duquesa de Sussex, Meghan Markle, aseguró este viernes que sabía desde 2018 que su padre consumía presuntamente pornografía infantil, y esa fue la razón de que cortase todo contacto de él.

Markle envió hoy una carta al diario "The Sun" en la que alude a esas "acusaciones inquietantes y perturbadoras" sobre su padre, una afirmación que se produce solo horas después de que su hermanastro Thomas Markle Jnr denunciara al padre de ambos por haber descubierto en su poder "cientos, si no miles" de imágenes de pornografía y abuso infantil.

En su carta al diario, Meghan dijo sentirse "afligida por las noticias conocidas en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con los niños que han podido ser dañados", pero añade que ya en 2018 la policía británica compartió con ella una carta que contenía esas acusaciones "perturbadoras".

Y pide entonces "que se entienda que todas las distancias (que puse) con mi padre y mi decisión de no permitirle ningún contacto con nuestros hijos tenían una razón: protegerlos". Lamenta además "las tergiversaciones de ciertos medios durante años" sobre las razones de la frialdad con su padre.

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Las noticias recientes a las que alude la esposa del príncipe Enrique, ahora residente en el Reino Unido, se refieren a la acusación desvelada en las últimas horas por Thomas Markle Jnr de que encontró en casa de su padre en Cebú (Filipinas), donde residía hasta el pasado mayo, una gran cantidad de material pedófilo.

Todo ese material se encontraba en cuatro cajas que el padre había abandonado en su casa tras salir precipitadamente de Cebú al sufrir un infarto que le costó la amputación de una pierna.

Thomas Markle Jnr dijo a The Sun que no tuvo otra opción sino denunciar a su propio padre, y añadió que no piensa volver a dirigirle la palabra.

Las imágenes que el hijo encontró eran de niñas "no mayores de 10 u 11 años" que participaban en actos sexuales en distintos lugares, y según él era posible reconocer la casa mexicana que el padre ocupó durante unos años en Rosarito (Baja California).