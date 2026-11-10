Estados Unidos abogó por "un nuevo marco" de seguridad en Europa en la posguerra durante una reunión trilateral con Ucrania y Rusia este martes en Abu Dabi, pero coincidió con los europeos en la necesidad de preservar la "integridad territorial" ucraniana.

Durante casi cuatro horas, bajo la mediación de los enviados de Washington, las delegaciones ucraniana y rusa se sentaron frente a frente en la capital emiratí, donde las conversaciones proseguirán el miércoles.

Los aliados europeos de Kiev no están directamente implicados en este encuentro trilateral, el primero de este tipo desde febrero, pese a que lo reclaman desde hace tiempo.

Washington, mediador entre rusos y ucranianos, no parece tener inconveniente en que se sienten "eventualmente" en la mesa, una idea compartida por Kiev pero rechazada por Moscú.

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"Creemos que el (formato) trilateral debería incluir eventualmente a nuestros socios europeos en la mesa de negociaciones, porque forman parte de la solución a largo plazo de este problema", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en París tras la primera jornada de conversaciones.

Rubio calificó las conversaciones entre Rusia y Ucrania de "muy productivas".

Posteriormente, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se mostró "feliz" por el transcurso de esta "constructiva y bastante sustancial" primera jornada de charlas, en las que, añadió, Kiev y Moscú trabajaron en un intercambio de prisioneros "a gran escala".

Zelenski, que avanzó que el miércoles está previsto que se debata sobre medidas para desescalar el conflicto, pidió a Europa que designe este mes un representante para las negociaciones.

– Arquitectura de seguridad de posguerra –

Rusia intenta dejar a Europa al margen de las negociaciones y la mayoría de los dirigentes europeos han tenido poco o ningún contacto con el presidente ruso, Vladimir Putin, desde 2022.

Varios representantes europeos estuvieron presentes en Abu Dabi, aunque solo celebraron una reunión previa con estadounidenses y ucranianos, sin los rusos.

Tras ese encuentro, los participantes aseguraron que cualquier acuerdo con Rusia debe respetar la "integridad territorial" de Ucrania y expresaron su compromiso en una arquitectura de seguridad "fuerte" en el continente tras la guerra.

La semana pasada el presidente estadounidense, Donald Trump, planteó un "acuerdo muy grande" sobre la guerra que "involucrará a toda Europa", lo que generó temor de que Washington colabore con Moscú en la formulación de una nueva arquitectura de seguridad europea.

– "Un nuevo marco" –

Este martes, al comienzo de la trilateral, el emisario Jared Kushner, yerno de Trump, ahondó en esta idea.

"La esperanza hoy no es solo debatir los temas bilaterales entre los países y cómo poner fin a la guerra (…), sino también determinar cómo crear las relaciones de seguridad adecuadas entre Ucrania, Rusia y Europa, de modo que no solo pongamos fin a esta guerra, sino que creemos un nuevo marco", afirmó.

La invasión rusa de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, ha devastado este país y ha causado cientos de miles de muertos en ambos bandos, convirtiéndose en el peor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Trump presiona para poner fin a esta contienda bélica desde que regresó al poder, pero las rondas previas no han logrado avances. Y desde febrero, la guerra contra Irán relegó las negociaciones a un segundo plano.

Europa y Ucrania temen que Washington fuerce a Kiev a aceptar un acuerdo que implique una capitulación de facto, sobre todo porque Trump ha dicho que Ucrania tendrá que ceder territorio.

"Permitir que Rusia decida las fronteras de Europa sería un grave error", declaró la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, al recibir a Zelenski en Copenhague.

En Abu Dabi la delegación de Kiev está encabezada por el negociador Rustem Umerov, y la de Moscú, por el historiador nacionalista Vladimir Medinski.

El general Alexus Grynkewich, máximo mando de Estados Unidos en Europa, participa en las negociaciones, según el mando militar estadounidense. Trump también ha enviado a su otro negociador, el empresario estadounidense Steve Witkoff.

– "Ninguna expectativa" –

Las posiciones de ambos bandos siguen muy alejadas.

Rusia ocupa grandes extensiones de Ucrania, pero sus fuerzas no han podido tomar la totalidad de la región oriental de Donetsk.

Moscú exige a Kiev renunciar a las partes de la región aún bajo su control y advierte que, de no hacerlo, continuará con su ofensiva. Ucrania se niega pese al elevado costo humano y material del conflicto.

Ucrania pide garantías de seguridad que disuadan a Rusia de futuros ataques, como apoyo financiero para mantener un ejército de 800.000 efectivos y reconstruir sus infraestructuras.

Sobre el terreno, Rusia sigue bombardeando terreno ucraniano. Y, una vez más, atacó su red eléctrica, lo que hace temer un nuevo invierno sin calefacción, agua corriente ni electricidad para millones de ucranianos.

Rusia mató el martes a cuatro personas en ataques en Ucrania. (Por Mumen KHATIB con Ola Cichowlas en Varsovia, AFP)

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