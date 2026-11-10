La Fiscalía de Paraguay logró abrir este martes 10 la sofisticada bóveda de seguridad secreta descubierta en la mansión de verano del ahora apresado expresidente Santiago Peña.

Los investigadores encontraron que el compartimento estaba vacío, sin dinero en efectivo ni objetos de valor.

La apertura fue posible después de que Peña, mediante su abogado, indicara dónde estaba guardada la llave de seguridad que permitía acceder a la estructura, descubierta el domingo 8 durante un allanamiento.

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La Fiscalía explicó que, según la versión de la defensa del exmandatario, el compartimento funcionaría como una habitación de pánico. No fue necesario recurrir a una detonación controlada ni trasladar a Peña hasta la residencia.

Después del procedimiento, la propiedad quedó bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

Una residencia vinculada a préstamos de Ueno Bank

La mansión constituye uno de los puntos de interés de la investigación por las presuntas irregularidades relacionadas con el crecimiento y posterior colapso de Ueno Bank.

La propiedad tuvo un costo millonario. En mayo de 2024, Peña habría recibido dos préstamos simultáneos de Ueno Bank por 3.548 millones de guaraníes, equivalentes entonces a unos 577.000 dólares, para financiar la construcción.

Las cuotas mensuales de esos créditos alcanzaban 239 millones de guaraníes, unos 38.880 dólares, más de cuatro veces el sueldo presidencial.

La Fiscalía también investiga las relaciones económicas que Peña habría mantenido con Ueno Holding, propietario de la entidad financiera. El exmandatario reconoció haber tenido participación empresarial en el grupo, pero sostuvo que se desprendió de sus inversiones en marzo de 2025.

Documentos e inversiones bajo investigación

Otro allanamiento, realizado en las oficinas de Ueno Casa de Bolsa, permitió recuperar correos electrónicos y documentos relacionados con operaciones financieras de Peña.

Los investigadores recuperaron documentos que una funcionaria habría destruido minutos antes de la llegada de los fiscales. Los fragmentos fueron reconstruidos y los archivos informáticos están siendo examinados con asistencia de especialistas.

Entre los elementos figura un correo electrónico de octubre de 2025 que solicitaba información sobre los intereses o cupones vencidos correspondientes a inversiones del entonces presidente.

La documentación también contiene registros de adquisiciones de acciones y certificados de depósito entre 2022 y 2026. Los investigadores buscan determinar el alcance de esas operaciones y establecer si contradicen las declaraciones anteriores de Peña sobre su salida del grupo empresarial.

Cooperación internacional y caída de Ueno Bank

La Fiscalía paraguaya mantiene gestiones con autoridades de Luxemburgo y Argentina, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció colaboración. Entre las medidas solicitadas figura la posibilidad de congelar criptoactivos que podrían estar relacionados con las operaciones investigadas.

El caso también involucra a Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay y antiguo integrante del directorio de Ueno Bank. Ambos fueron imputados por presuntos delitos relacionados con la administración de recursos y las operaciones financieras investigadas.

El Banco Central ordenó el 3 de noviembre iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido. La entidad administraba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos.

La crisis financiera y política desembocó en la salida de Peña de la Presidencia y la asunción de su vicepresidente, Pedro Alliana, el 6 de noviembre.

Mientras continúa la investigación, la apertura de la bóveda despejó una de las incógnitas del allanamiento: el compartimento estaba vacío. Sin embargo, todavía quedan por esclarecer el destino de los recursos vinculados a Ueno Bank y las responsabilidades de los antiguos directivos y funcionarios investigados.

La seguridad social de Paraguay denuncia a Ueno Bank por más de 516 millones de dólares

El Instituto de Previsión Social de Paraguay (IPS), encargado de la salud y el sistema de pensiones, denunció este martes a los directivos de Ueno bank, intervenido la semana pasada por problemas de solvencia financiera, donde estaban depositados más de 516 millones dólares del ente público.

La denuncia fue realizada por el director jurídico del órgano previsional, Pablo Morínigo, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Según se detalla en el escrito, el IPS tiene en Ueno bank unos 516.379.399,69 de dólares en diversas cuentas.

Solo en colocaciones y depósitos del fondo común de jubilaciones y pensiones y el fondo de contingencia, el IPS tiene depositados unos 358.719.147,86 millones de la moneda estadounidense.

Los recursos se completan con los 157.660.251,82 millones de tres cuentas operativas para los fondos de salud, jubilaciones y pensiones.

La denuncia también alcanza a los directivos del Banco Central del Paraguay (BCP).

La intervención de Ueno bank desembocó en una crisis que salpicó al ahora expresidente Peña, destituido en un juicio político por "mal desempeño de funciones" y quien permanece detenido en medio de la investigación por el caso.

El ahora extitular del BCP Carlos Carvallo renunció al anunciar el proceso contra la entidad financiera y se entregó el viernes a las autoridades.

Hoy, el presidente Pedro Alliana dijo que la recuperación de los recursos de los aportantes y jubilados del sector público "tendrá prioridad", y confirmó la devolución de sus ahorros a un 95 % de los clientes amparados por la garantía del Estado.

Esta jornada, la economista Liana Caballero, que ejerció la presidencia interina del BCP tras la renuncia de Carvallo la semana pasada, presentó su dimisión al directorio del organismo a través de una nota al Senado.

En la misiva, Caballero no indica un motivo para su dimisión.

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