Estados Unidos lanzó este martes una serie de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central (Centcom).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes.

"Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. (Centcom) comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán" a las 17.00 hora local de Washington (21.00 GMT) "en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de EE.UU.", explicó en un comunicado.

El Centcom agregó que "la misión es una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní", pero no detalló cuáles fueron los objetivos atacados.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El helicóptero, atacado supuestamente por Irán, cayó cerca de la costa de Omán y los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida por las fuerzas estadounidenses.

Trump anunció este martes represalias por el derribo del Apache: "Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", advirtió en su red Truth Social.

Estos hechos ocurren en medio de los nuevos enfrentamientos en la región, donde Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que llevó a Trump a exigir el lunes el fin "inmediato" de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

El presidente estadounidense dijo en la madrugada de este martes que podría alcanzar un acuerdo con Irán en "dos o tres días", el enésimo plazo que plantea tras varias semanas de negociación con la República Islámica.

TEHERÁN, IRÁN – 8 DE JUNIO: La gente continúa con su vida cotidiana en Teherán, Irán, el 8 de junio de 2026, a pesar de la escalada de tensiones, las declaraciones recíprocas y los ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos. Fatemeh Bahrami / Anadolu (Foto de Fatemeh Bahrami / Anadolu vía AFP)" title=" TEHERÁN, IRÁN – 8 DE JUNIO: La gente continúa con su vida cotidiana en Teherán, Irán, el 8 de junio de 2026, a pesar de la escalada de tensiones, las declaraciones recíprocas y los ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos. Fatemeh Bahrami / Anadolu (Foto de Fatemeh Bahrami / Anadolu vía AFP) " layout="responsive"> TEHERÁN, IRÁN – 8 DE JUNIO: La gente continúa con su vida cotidiana en Teherán, Irán, el 8 de junio de 2026, a pesar de la escalada de tensiones, las declaraciones recíprocas y los ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos. Fatemeh Bahrami / Anadolu (Foto de Fatemeh Bahrami / Anadolu vía AFP)" title=" TEHERÁN, IRÁN – 8 DE JUNIO: La gente continúa con su vida cotidiana en Teherán, Irán, el 8 de junio de 2026, a pesar de la escalada de tensiones, las declaraciones recíprocas y los ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos. Fatemeh Bahrami / Anadolu (Foto de Fatemeh Bahrami / Anadolu vía AFP) " layout="responsive"> TEHERÁN, IRÁN – 8 DE JUNIO: La gente continúa con su vida cotidiana en Teherán, Irán, el 8 de junio de 2026, a pesar de la escalada de tensiones, las declaraciones recíprocas y los ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos. Fatemeh Bahrami / Anadolu (Foto de Fatemeh Bahrami / Anadolu vía AFP)" title=" TEHERÁN, IRÁN – 8 DE JUNIO: La gente continúa con su vida cotidiana en Teherán, Irán, el 8 de junio de 2026, a pesar de la escalada de tensiones, las declaraciones recíprocas y los ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos. Fatemeh Bahrami / Anadolu (Foto de Fatemeh Bahrami / Anadolu vía AFP) " width="728″ height="485″> TEHERÁN, IRÁN – 8 DE JUNIO: La gente continúa con su vida cotidiana en Teherán, Irán, el 8 de junio de 2026, a pesar de la escalada de tensiones, las declaraciones recíprocas y los ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos. Fatemeh Bahrami / Anadolu (Foto de Fatemeh Bahrami / Anadolu vía AFP)" title=" TEHERÁN, IRÁN – 8 DE JUNIO: La gente continúa con su vida cotidiana en Teherán, Irán, el 8 de junio de 2026, a pesar de la escalada de tensiones, las declaraciones recíprocas y los ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos. Fatemeh Bahrami / Anadolu (Foto de Fatemeh Bahrami / Anadolu vía AFP) " layout="responsive"> TEHERÁN, IRÁN – 8 DE JUNIO: La gente continúa con su vida cotidiana en Teherán, Irán, el 8 de junio de 2026, a pesar de la escalada de tensiones, las declaraciones recíprocas y los ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos. Fatemeh Bahrami / Anadolu (Foto de Fatemeh Bahrami / Anadolu vía AFP)" title=" TEHERÁN, IRÁN – 8 DE JUNIO: La gente continúa con su vida cotidiana en Teherán, Irán, el 8 de junio de 2026, a pesar de la escalada de tensiones, las declaraciones recíprocas y los ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos. Fatemeh Bahrami / Anadolu (Foto de Fatemeh Bahrami / Anadolu vía AFP) " layout="responsive"> TEHERÁN, IRÁN – 8 DE JUNIO: La gente continúa con su vida cotidiana en Teherán, Irán, el 8 de junio de 2026, a pesar de la escalada de tensiones, las declaraciones recíprocas y los ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos. Fatemeh Bahrami / Anadolu (Foto de Fatemeh Bahrami / Anadolu vía AFP)" title=" TEHERÁN, IRÁN – 8 DE JUNIO: La gente continúa con su vida cotidiana en Teherán, Irán, el 8 de junio de 2026, a pesar de la escalada de tensiones, las declaraciones recíprocas y los ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos. Fatemeh Bahrami / Anadolu (Foto de Fatemeh Bahrami / Anadolu vía AFP) "> TEHERÁN, IRÁN – 8 DE JUNIO: La gente continúa con su vida cotidiana en Teherán, Irán, el 8 de junio de 2026, a pesar de la escalada de tensiones, las declaraciones recíprocas y los ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos. Fatemeh Bahrami / Anadolu (Foto de Fatemeh Bahrami / Anadolu vía AFP)

Las fuerzas estadounidenses aseguraron que llevaron a cabo el martes ataques "proporcionales" contra Irán: "La misión es una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní", añadió el Comando Central.

Irán e Israel intercambiaron igualmente disparos de misiles entre el domingo y el lunes, a causa de la campaña militar israelí contra Líbano.

Resultado de los ataques aéreos israelíes en la zona de Burj al-Chamali, cerca de la ciudad sureña de Tiro, el 2 de junio de 2026. (Foto de Kawnat HAJU / AFP)" title=" Resultado de los ataques aéreos israelíes en la zona de Burj al-Chamali, cerca de la ciudad sureña de Tiro, el 2 de junio de 2026. (Foto de Kawnat HAJU / AFP) " layout="responsive"> Resultado de los ataques aéreos israelíes en la zona de Burj al-Chamali, cerca de la ciudad sureña de Tiro, el 2 de junio de 2026. (Foto de Kawnat HAJU / AFP)" title=" Resultado de los ataques aéreos israelíes en la zona de Burj al-Chamali, cerca de la ciudad sureña de Tiro, el 2 de junio de 2026. (Foto de Kawnat HAJU / AFP) " layout="responsive"> Resultado de los ataques aéreos israelíes en la zona de Burj al-Chamali, cerca de la ciudad sureña de Tiro, el 2 de junio de 2026. (Foto de Kawnat HAJU / AFP)" title=" Resultado de los ataques aéreos israelíes en la zona de Burj al-Chamali, cerca de la ciudad sureña de Tiro, el 2 de junio de 2026. (Foto de Kawnat HAJU / AFP) " width="728″ height="486″> Resultado de los ataques aéreos israelíes en la zona de Burj al-Chamali, cerca de la ciudad sureña de Tiro, el 2 de junio de 2026. (Foto de Kawnat HAJU / AFP)" title=" Resultado de los ataques aéreos israelíes en la zona de Burj al-Chamali, cerca de la ciudad sureña de Tiro, el 2 de junio de 2026. (Foto de Kawnat HAJU / AFP) " layout="responsive"> Resultado de los ataques aéreos israelíes en la zona de Burj al-Chamali, cerca de la ciudad sureña de Tiro, el 2 de junio de 2026. (Foto de Kawnat HAJU / AFP)" title=" Resultado de los ataques aéreos israelíes en la zona de Burj al-Chamali, cerca de la ciudad sureña de Tiro, el 2 de junio de 2026. (Foto de Kawnat HAJU / AFP) " layout="responsive"> Resultado de los ataques aéreos israelíes en la zona de Burj al-Chamali, cerca de la ciudad sureña de Tiro, el 2 de junio de 2026. (Foto de Kawnat HAJU / AFP)" title=" Resultado de los ataques aéreos israelíes en la zona de Burj al-Chamali, cerca de la ciudad sureña de Tiro, el 2 de junio de 2026. (Foto de Kawnat HAJU / AFP) "> Resultado de los ataques aéreos israelíes en la zona de Burj al-Chamali, cerca de la ciudad sureña de Tiro, el 2 de junio de 2026. (Foto de Kawnat HAJU / AFP)

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más