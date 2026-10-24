Una protesta juvenil convocada a través de las redes sociales terminó este sábado con disturbios, incendios de mobiliario urbano e intentos de saqueo de comercios en el centro de Barcelona, España, lo que obligó a los Mossos d’Esquadra y a la Guardia Urbana a intervenir para dispersar a los participantes.

Según informó La Vanguardia, varias decenas de jóvenes se concentraron en la plaza de Catalunya bajo el lema «Instituts Indignats», en una convocatoria contra el sistema que también planteaba demandas relacionadas con el encarecimiento de la vivienda y las condiciones de vida.

Los incidentes comenzaron alrededor de las 18:30, cuando algunos participantes lanzaron piedras contra marquesinas de autobús y encendieron petardos y bengalas. La mayoría de los jóvenes llevaba el rostro cubierto y, tras la intervención policial, se dispersó por las calles próximas a la plaza.

Comercios cerraron sus puertas

La tensión llevó a varios establecimientos comerciales de la zona a cerrar sus puertas para prevenir daños y posibles saqueos. Entre ellos se encontraba El Corte Inglés, situado junto a la plaza de Catalunya.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En su crónica de los hechos, La Vanguardia describió incendios de contenedores, daños a bicicletas de alquiler, mobiliario urbano roto y objetos lanzados contra los agentes. También relató intentos de acceder a tiendas de artículos deportivos, aunque algunos de estos intentos no prosperaron debido a las medidas de protección de los establecimientos.

El medio informó, además, de que los jóvenes se desplazaron en grupos por distintas calles del centro, mientras los agentes intentaban controlar los altercados.

Despliegue policial en el centro

Más de una decena de dotaciones policiales participaron en el operativo. Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana establecieron restricciones de acceso en el área comprendida entre la plaza Universitat y la plaza Urquinaona, con el objetivo de contener los incidentes.

La concentración no había sido autorizada y se organizó de manera espontánea por internet. La convocatoria estaba relacionada con movilizaciones estudiantiles recientes en Francia, según la información publicada por el diario catalán.

En el primer balance difundido por La Vanguardia, las autoridades no habían confirmado heridos ni detenidos. La situación evolucionó durante la noche, por lo que ese dato corresponde al balance inicial y no debe interpretarse como definitivo.