La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirigió este jueves al país, poco antes de la conferencia de prensa convocada por la líder opositora María Corina Machado, el primero desde el retorno de la premio nobel al país, el pasado domingo.

Rodríguez aseguró este jueves que en su país habrá todas las elecciones que la Constitución establece, sin que precisara de inmediato una fecha, y prometió que se celebrarán con una autoridad electoral "renovada".

"Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo", declaró en un mensaje al país, que tuvo lugar poco antes de la primera conferencia de prensa anunciada por la líder opositora María Corina Machado.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó además este jueves que instruyó a la Policía que "ninguna persona sea detenida" sin una orden judicial, una práctica que ha sido constante durante los últimos años en el país, según denuncias de ONG.

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