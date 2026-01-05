La funcionaria Delcy Rodríguez compareció este lunes ante la Asamblea Nacional para juramentar formalmente como nueva mandataria del país.
Este acto de sucesión ocurre de forma simultánea a la presentación judicial del antiguo líder venezolano en el Distrito Sur de Manhattan.
Ante el juez neoyorquino, Nicolás Maduro manifestó su declaración de inocencia respecto a los cargos de narcoterrorismo que se le imputan.
El acusado estuvo acompañado por su esposa, Cilia Flores, durante la audiencia inicial celebrada bajo estrictas medidas de seguridad.
Esta transición política responde al vacío de poder generado tras la detención del dirigente y la activación de los protocolos de reemplazo presidencial.
Mientras en Caracas se consolida el nuevo Poder Ejecutivo, en Estados Unidos la fiscalía prepara la presentación de evidencias para el juicio.
La defensa legal en Nueva York busca impugnar los testimonios de testigos cooperantes que vinculan al procesado con redes de narcotráfico.
El escenario diplomático se mantiene en vilo ante la coexistencia de un nuevo gobierno en Venezuela y un proceso penal histórico en territorio estadounidense.
