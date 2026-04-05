Cuba completó este sábado 5 de abril la descarga de los 730,000 barriles de crudo ruso que transportó el petrolero Anatoly Kolodkin hasta la base de supertanqueros de la bahía de Matanzas, en el occidente de la isla, poniendo fin a una operación que representa el primer alivio energético significativo en tres meses para el país caribeño, según reportó El Informador.

"Fue un proceso de descarga satisfactorio (…) y aunque estas 100,000 toneladas no son la solución definitiva, sí alivian la situación energética del país. Ya estamos preparando la llegada del crudo a las refinerías para su tratamiento", explicó Irenaldo Pérez Cardoso, director adjunto de la estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet), citado por EFE.

Un cargamento que "rompió el bloqueo"

El Anatoly Kolodkin —un buque sancionado tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea— partió del puerto ruso de Primorsk el 9 de marzo y atracó en Matanzas el martes 1 de abril, tras una travesía de tres semanas por el Atlántico. Se trató del primer cargamento de petróleo en llegar a Cuba desde el 9 de enero, cuando México realizó el último envío antes de que el bloqueo energético de facto impuesto por la administración Trump cortara prácticamente todo el suministro exterior.

La llegada del buque fue posible después de que el propio presidente Donald Trump declarara que no tenía "ningún problema" con que Rusia enviara suministros a la isla, según informó BBC News Mundo en una nota reproducida por Acento. La Guardia Costera de Estados Unidos permitió el paso del tanquero, en lo que analistas interpretaron como una decisión para evitar un enfrentamiento directo con Moscú en aguas del Caribe.

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Rusia anuncia un segundo envío: "No abandonaremos a los cubanos"

Apenas dos días antes de que concluyera la descarga, el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov, confirmó que Moscú prepara un segundo buque petrolero con destino a Cuba.

"Un buque ruso rompió el bloqueo. Ahora se está cargando el segundo. No abandonaremos a los cubanos", declaró Tsiviliov durante un foro energético en la ciudad de Kazán, según reportó France 24 citando a AFP.

La decisión fue tomada tras una reunión en San Petersburgo con representantes cubanos, encabezados por el viceprimer ministro encargado de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva Fraga, quien se encuentra en visita oficial en Rusia.

Un alivio de apenas dos semanas

Pese a la magnitud del cargamento, expertos advierten que el respiro será breve. Según un análisis de BBC News Mundo, Cuba consume entre 100,000 y 130,000 barriles diarios de crudo, por lo que las 100,000 toneladas descargadas —equivalentes a unos 730,000 barriles— alcanzarían para apenas una o dos semanas de operación normal.

France 24 recogió testimonios de cubanos que recibieron la noticia con prudencia: mientras algunos celebraron, otros consideraron que la entrega apenas dará "un mínimo aire" a una crisis que ha implicado prolongados apagones y escasez de transporte público.

Además, el alivio no será inmediato. El crudo debe ser procesado en las refinerías cubanas —infraestructura con décadas de desgaste— antes de convertirse en combustible utilizable, un proceso que, según la televisión estatal cubana, tomaría varios días adicionales.

La crisis que llevó a Cuba al borde

La isla caribeña arrastra una crisis energética que se profundizó dramáticamente desde enero de 2026, cuando Estados Unidos capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y cortó de raíz el suministro petrolero que Venezuela —principal proveedor histórico de Cuba— enviaba a la isla.

La administración Trump impuso un bloqueo energético de facto, amenazando con aranceles a cualquier país que enviara petróleo a Cuba, lo que dejó a la isla prácticamente sin combustible importado durante tres meses.

Las consecuencias fueron devastadoras:

Seis apagones totales en 18 meses , incluyendo dos en una sola semana en marzo de 2026, que dejaron a los más de 10 millones de habitantes sin electricidad, según reportó BBC News Mundo.

, incluyendo dos en una sola semana en marzo de 2026, que dejaron a los más de 10 millones de habitantes sin electricidad, según reportó BBC News Mundo. Cortes diarios de hasta 20 horas en algunas provincias , con una capacidad de generación que apenas cubría el 40 % de la demanda.

, con una capacidad de generación que apenas cubría el 40 % de la demanda. Protestas inéditas : cacerolazos en La Habana y la quema de la sede del Partido Comunista en la ciudad de Morón, hechos poco comunes en la isla.

: cacerolazos en La Habana y la quema de la sede del Partido Comunista en la ciudad de Morón, hechos poco comunes en la isla. Éxodo turístico : solo 1.8 millones de visitantes llegaron a Cuba en 2025, y la cifra sigue cayendo, según reportó Acento citando a RFI.

IPS describió la situación como una crisis "cada día más insostenible", en la que el gobierno cubano se vio obligado a iniciar negociaciones directas con Washington, confirmadas por el propio presidente Miguel Díaz-Canel en una alocución televisada el 13 de marzo.

El tablero geopolítico detrás del crudo

El envío de petróleo ruso a Cuba no es solo una operación de abastecimiento: es una jugada geopolítica. Como analizó France 24, el Anatoly Kolodkin navegando por el Caribe representó "un ruido para Trump en pleno cerco a Cuba", poniendo a Washington ante el dilema de interceptar un buque ruso o permitir su paso.

Trump optó por lo segundo. Pero las sanciones, según el Departamento de Estado, "permanecen sin cambios" y las decisiones se tomarán "caso por caso", lo que mantiene la incertidumbre sobre futuros envíos.

Mientras tanto, como señaló Acento citando a EFE, Cuba queda atrapada entre la dependencia de la ayuda rusa, las negociaciones con Estados Unidos y una infraestructura energética que se desmorona.

¿Qué viene ahora?

La pregunta que queda sobre la mesa es si el segundo buque ruso logrará llegar —y si será suficiente—. Cuba necesita un flujo constante de petróleo para estabilizar su red eléctrica, y ni siquiera dos cargamentos rusos resolverían el problema de fondo: una economía asfixiada, una infraestructura obsoleta y un bloqueo que, pese a las concesiones puntuales, sigue vigente.

Como advirtió IPS Cuba, se trata de un "alivio temporal" en medio de una crisis que no tiene solución a corto plazo.

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