La conversación telefónica que, según reveló The New York Times, sostuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el de Venezuela, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro reavivó este viernes las preguntas sobre el rumbo del país suramericano, que permanece en alerta por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, crítico del Gobierno de Maduro, participó en la llamada, en la que finalmente ambos mandatarios no acordaron planes concretos para su encuentro. Así lo indicó el diario neoyorquino, que citó a fuentes anónimas familiarizadas con el asunto y no ofreció más detalles sobre lo conversado.

Cartel de los Soles

Según el artículo, el diálogo se dio antes del lunes, día en el que el Departamento de Estado designó oficialmente como terrorista a un grupo que denomina Cartel de los Soles y que vincula con Maduro, aunque el líder chavista cree "es un invento".

Ni el Gobierno de Estados Unidos ni el de Venezuela han comentado hasta ahora de forma pública sobre la supuesta llamada, aunque tampoco han negado que haya ocurrido.

La noticia se da a conocer un día después de que Trump advirtiera que sus Fuerzas Armadas actuarán "muy pronto" en tierra contra supuestos "narcotraficantes de Venezuela", mientras mantiene el despliegue naval en el Caribe, que es el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales.

Instalación de un nuevo radar en Trinidad

El Ejército de Estados Unidos está instalando un nuevo radar en Trinidad y Tobago, que está a solo 11 kilómetros de la costa más cercana de Venezuela, según confirmó este viernes la primera ministra de la isla, Kamla Persad-Bissessar.

El radar se ubicará en Tobago -la más pequeña de las dos islas que tiene el país insular- y tiene el objetivo de monitorear actividades dentro y fuera del territorio trinitense, según las declaraciones de Persad-Bissessar publicadas por los medios locales.

Venezuela ha alertado en reiteradas ocasiones que Trinidad y Tobago presta su territorio para el "plan de guerra" de Estados Unidos y el propio Maduro afirmó que la primera ministra "hipotecó" su país para "amenazar a Venezuela".

Sin embargo, Persad-Bissessar aseguró recientemente que EE.UU. no ha solicitado a su país servir como "base para ninguna guerra contra Venezuela". Aun así, la funcionaria ha permitido la realización de ejercicios militares estadounidenses en la isla en el marco del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, que permite el entrenamiento conjunto y la cooperación.

Unos 350 efectivos de la 22 Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina de Estados Unidos realizaron ejercicios de entrenamiento conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago entre el 16 y 21 de noviembre.

Aviones con migrantes en medio de cancelación de vuelos

En medio de la cascada de cancelaciones de vuelos hacia y desde Venezuela, un avión proveniente de Estados Unidos llegó este viernes al país suramericano con 136 migrantes deportados, el segundo viaje de repatriación de esta semana luego de que varias aerolíneas suspendieran sus itinerarios al Aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.

El viaje de repatriación se da dos días después de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela revocara la concesión de vuelo a las aerolíneas internacionales Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, a las cuales acusó de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por Estados Unidos.

Las seis compañías habían cancelado temporalmente sus vuelos a Venezuela tras una advertencia de la Administración Federal de Aviación de EE.UU., que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe, en medio del despliegue aeronaval ordenado por Trump en aguas caribeñas.

Este viernes, Avianca anunció la suspensión de la venta y operación de vuelos desde y hacia Venezuela, mientras que Air Europa canceló las dos frecuencias programadas para el próximo martes entre Madrid y Caracas "por motivos ajenos". Hasta ahora no se sabe si Venezuela revocará el permiso de vuelo a esta aerolínea, al igual que a la también española Plus Ultra, que suspendió sus operaciones.

Los destinos que oficialmente continúan activos son México (Santa Lucía y Cancún), Colombia (Bogotá), Panamá, Perú (Lima), Curazao, Cuba (La Habana), San Vicente y las Granadinas y Barbados. La estatal venezolana Conviasa también ofrece viajes a China (Cantón), Rusia (Moscú y San Petersburgo) y Varadero, Cuba, según su página web.