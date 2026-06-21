Los colombianos eligen hoy domingo al nuevo presidente del país entre un ultraderechista respaldado por Donald Trump y un senador izquierdista afín al gobierno, en un balotaje clave para el tambaleante proceso de paz del país y de sus tensas relaciones con Washington.

Según las encuestas, Abelardo de la Espriella, un abogado millonario de 47 años que amasa apoyos por su discurso contra las guerrillas, se perfila favorito frente a lo que denomina como el "cáncer" de la izquierda, por primera vez en el poder con el actual presidente Gustavo Petro.

Por estrecho margen le sigue Iván Cepeda, de 63 años, veterano congresista y filósofo aliado del gobierno que recoge el apoyo de sectores populares favorecidos por la reducción de la pobreza, el aumento del salario mínimo y una baja del desempleo en uno de los países más desiguales del mundo.

"Ninguno es capaz de solucionar el problema de la violencia", dice a la AFP Hermes Ortega, un campesino y guía turístico de la selvática región de Putumayo, preocupado porque la guerra espantó a los visitantes.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La jornada electoral comenzará a las 08H00 locales (13H00 GMT) con el voto de Petro en Bogotá y se desarrollará hasta las 16H00 (21H00 GMT). La autoridad electoral espera tener resultados pocas horas después del cierre.

– Visiones opuestas –

La firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016 trajo unos años de calma. Pero una década después la campaña ha estado marcada por la violencia de actores armados con bombas, drones explosivos y el asesinato de un candidato presidencial.

De la Espriella culpa a Petro, a quien llama "jefe de la mafia" y amenaza con llevarlo ante la justicia de Estados Unidos.

El abogado, que se hace llamar "El Tigre", dijo a la AFP que buscará el respaldo de Trump e Israel para lanzar una ofensiva de 90 días contra la guerrilla con bombardeos y fumigación de narcocultivos en el mayor productor de cocaína del mundo.

De doble nacionalidad, colombiana y estadounidense, se opone a las políticas de paz con las que Petro intentó negociar con los grupos armados con escasos avances para enterrar décadas de conflicto armado.

Según analistas, estas organizaciones aprovecharon para enriquecerse, ganar poder y expandirse.

Por su parte Cepeda, hijo de un político y senador de izquierda asesinado por agentes estatales y paramilitares en 1994, ha sido defensor de las víctimas del conflicto y fue uno de los artífices de la "paz total" de este gobierno, aunque en entrevista con la AFP se dijo dispuesto a revisarla.

"Por el bien de Colombia primero los pobres", dice en sus discursos.

– "Soluciones de choque" –

Sin posibilidad de reelección, Petro aspira a repetir la hazaña de llevar a la izquierda al poder en un país que ha estado gobernado por élites conservadoras a lo largo de 200 años.

El mandatario cuenta con el respaldo de otros gobiernos de izquierda como México y Brasil, cuando la derecha apoyada por Trump planea con fuerza en países como Argentina, Chile, El Salvador y Ecuador.

De la Espriella, detrás de una urna de cristal antibalas y con saludo militar se ha convertido en un fenómeno político con una campaña que adopta símbolos que aluden a la identidad nacional, como la camiseta de la selección en pleno Mundial de fútbol, y entrevistas donde alardea de cantante o de la vida de lujos que llevaba en Italia antes de su campaña.

"Conecta con un electorado que ya está muy cansado de la inseguridad y necesita soluciones de choque" pero también encarna un modelo "aspiracional" del "empresario que construyó su fortuna", dice Luisa Lozano, experta de la Universidad de La Sabana.

Defiende el porte de armas, la construcción de megacárceles, la explotación de petróleo con fracking, recortar un 40% el Estado y ha dicho que lo "ideal" sería dolarizar la economía.

Sin experiencia política, sus detractores lo critican por sus frecuentes comentarios machistas y homofóbicos y por que en su carrera como abogado ha defendido a paramilitares y narcotraficantes.

– Polarización –

Colombia ha sido históricamente el socio más cercano de Estados Unidos en Sudamérica, y Washington ha invertido miles de millones de dólares en las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia del país.

Pero las relaciones se deterioraron desde que Trump entró en conflicto con Petro.

Trump ha calificado a Cepeda de "marxista de izquierda radical" y este a su vez ha dicho que el país no será su "colonia".

El senador es conocido por llevar ante los tribunales al popular expresidente de derecha Álvaro Uribe por sus presuntos nexos con los paramilitares.

Tengo "miedo", "es un día decisivo para el país", dice Juan Alberto Martínez, un asesor financiero de 51 años en la caribeña Barranquilla, en medio de la polarización entre los dos bandos.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más