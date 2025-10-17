Los colectivos que impulsaron la 'ley de Muerte Digna' con la cual Uruguay reguló el derecho de las personas con enfermedades incurables a optar por la eutanasia celebraron su aprobación en una jornada que vivieron con "mucha emoción" y recordando a quienes los apoyaron en el proceso, iniciado en 2019.

Así lo aseguraron este jueves en diálogo con EFE la referente de Empatía Uruguay, Florencia Salgueiro, y la integrante de Tenemos ELA Uruguay Verónica Peña, quienes destacaron la importancia de que el Senado diera luz verde a la norma tras un debate en el pleno que se extendió por más de diez horas.

"Fue un día emocionante. Es un alivio muy grande para nosotros sentirnos representados por nuestros legisladores, que en su mayoría tuvieron un papel muy digno ayer. Estamos muy contentos de que tanto trabajo en estos años haya dado frutos", señaló Salgueiro.

En la misma línea, Peña dijo que su colectivo vivió la jornada "con mucha emoción".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Estábamos esperando que fuera favorable porque consideramos que es una herramienta que tiene que existir para el paciente que toma la decisión cuando ya no puede más", dijo.

Para Florencia, hija de Pablo Salgueiro, quien padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y falleció en marzo de 2020, la votación, a la cual fue acompañada por su madre, se dio justo en el día del cumpleaños de su padre.

En ese época, surgió la iniciativa, a raíz de una petición del enfermo de ELA Fernando Sureda, y el entonces diputado Ope Pasquet presentó el primer borrador de una ley de eutanasia en el Parlamento.

"Estábamos muy emocionadas. La casualidad fue tremenda, todo un símbolo. Yo estoy muy contenta de que haya sido justo ese día. Creo que él debe estar mirando desde el otro lado y sintiendo que se hizo justicia", contó.

En tanto Peña, cuya madre también falleció a causa de ELA, remarcó que su colectivo, integrado por pacientes y familiares de pacientes de ELA, apoya desde hace mucho tiempo la causa para que cada enfermo tenga oportunidad de decidir si quiere o no la eutanasia.

Salgueiro dijo que pronto su agrupación pasará a enfocarse en la aplicación de la norma pero de momento disfrutan del logro.

"Mañana vamos a estar pensando en al reglamentación y la aplicación de la ley, pero hoy solo queda estar alegres y recordar a quienes estuvieron motivándonos en todo este camino", redondeó.

El Senado aprobó en la noche del miércoles por 20 votos a favor y 11 en contra el proyecto de Muerte Digna que, impulsado por colectivos como Empatía Uruguay, Tenemos ELA Uruguay y Muerte Asistida Digna en Uruguay, obtuvo media sanción en agosto y sucedió a uno previo que quedó estancado en 2022.

Eutanasia fomenta la cultura de la muerte

La Iglesia Católica uruguaya volvió a expresarse este jueves en contra de la ley de eutanasia, aprobada la pasada noche en el Senado, ya que consideró que "fomenta la cultura de la muerte".

"Frente a la aprobación de la Ley que habilita la eutanasia en nuestro país, los obispos del Uruguay elevamos una vez más nuestra voz a favor de la vida. Como ya hemos manifestado en varias ocasiones consideramos que esta ley fomenta la cultura de la muerte", señala un comunicado de la Conferencia Episcopal.

En ese sentido, añade que en un país con una alta tasa de suicidios y con "serias dificultades" para abordar el tema de la salud mental, le ley de eutanasia "va en contra del valor y la dignidad de la vida humana" y crea un "riesgoso camino de naturalizar la búsqueda de la muerte como solución a situaciones de la vida que se pueden enfrentar de otra manera".

"Morir con dignidad significa morir sin dolor u otros síntomas mal controlados; morir a su tiempo natural, sin que se acorte o se prolongue de forma innecesaria la vida; morir rodeado del cariño de la familia y los amigos; morir con la posibilidad de haber sido informado adecuadamente, eligiendo, si se puede, el lugar (hospital o domicilio) y participando en todas las decisiones importantes que le afecten; morir con la ayuda espiritual que precise", sostiene el comunicado.

Este miércoles, mientras la votación se llevaba a cabo en el Parlamento, la Iglesia Católica se manifestó en contra y llamó a "defender el don de la vida".

Días atrás, cuando el proyecto de ley aún no había llegado al pleno del Senado y se encontraba siendo tratado por la Comisión de Salud Pública de esa cámara, sus miembros recibieron al cardenal Daniel Sturla, quien en la reunión les manifestó su oposición a la ley.

Uruguay legalizó la eutanasia mediante la votación del proyecto de ley de Muerte Digna, llevada a cabo en la Cámara de Senadores.

Luego de más de diez horas de debate, los legisladores del oficialista Frente Amplio alzaron su mano para expresarse a favor, así como también lo hicieron algunos de los pertenecientes a los opositores Partido Colorado y Partido Nacional.

El proyecto aprobado busca garantizar el derecho a "transcurrir dignamente el proceso de morir" mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables.

"Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República", cita el texto, que detalla luego el paso a paso del procedimiento para la eutanasia.