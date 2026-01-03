Chavistas salieron este sábado a las calles del centro de Caracas para exigir que "devuelvan" al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, luego de que el líder estadounidense, Donald Trump, anunciara la captura del gobernante suramericano en medio de un ataque con misiles durante la madrugada de hoy contra la capital venezolana y otras zonas del país.

"Nosotros estamos en las calles pidiendo una fe de vida, que nos devuelvan a nuestro presidente que lo han secuestrado", dijo la alcaldesa de Caracas y almirante, Carmen Meléndez, en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), al calificar de "hostil" el ataque.

Ataviada con un uniforme militar verde olivo, Meléndez se encontraba acompañaba de un grupo de personas que cargaba imágenes y cuadros con el rostro de Maduro y del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Según la alcaldesa, el chavismo no se va retirar de las calles hasta que se sepa el paradero del jefe de Estado.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Queremos a Maduro", gritaban los chavistas concentrados en espacios cercanos al palacio presidencial de Miraflores.

Por su parte, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Nahúm Fernández, señaló que habrá movilizaciones en todo el país para pedir la "fe de vida" del mandatario venezolano y exigir el respeto a "los derechos humanos".

Varias detonaciones con el sobrevuelo de aeronaves se escucharon durante la madrugada de este sábado en Caracas y estados vecinos como La Guaira, Miranda y Aragua (norte).

Trump informó en un mensaje en la red social Truth Social que EE.UU. llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y anunció la captura de Maduro junto con su esposa, la primera dama Cilia Flores.

Según el líder republicano, ambos fueron sacados "por aire del país".

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que desconocen el paradero de Maduro y Flores, mientras que el fiscal general, Tarek William Saab, denunció su "secuestro".

Canciller de Venezuela exige a Trump que devuelva de "manera inmediata" a Maduro

MIRA TAMBIÉN Gobierno de Maduro llama a fuerzas sociales y políticas a activar planes de movilización Lula afirma captura de Maduro por parte de EEUU "cruza una línea inaceptable" y México advierte inestabilidad regional El canciller venezolano, Yván Gil, exigió este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que devuelva de "manera inmediata" a su homólogo Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, después de que Washington confirmara que ambos habían sido capturados y sacados "por aire del país", en medio de un ataque contra objetivos en Caracas y algunas zonas de Venezuela. "Necesitamos que Estados Unidos y el Gobierno del presidente Trump se hagan responsables por la integridad física y devuelvan de manera inmediata al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la primera dama, Cilia Flores", señaló el jefe de la diplomacia venezolana en un contacto telefónico con el canal multiestatal Telesur. Gil indicó que se está violando la inmunidad de los jefes de Estado, lo que, a su juicio, es un "grave precedente" que pone en riesgo a "todas las democracias y a todos los sistemas política" de América y del mundo. "Es decir, si el mundo tolera que un jefe de Estado, que goza de inmunidad política y diplomática a nivel internacional, sea atacado de manera ilegal estaremos abriendo las puertas a un sistema realmente de violación constante de la legalidad y lo cual pone en riesgo el sistema tal cual como lo conocemos", añadió. El responsable venezolano reiteró que el presidente constitucional de Venezuela es Maduro, por lo que exigió sea restablecida su "presencia física" en su país. "Las instituciones venezolanas están trabajando a plenitud, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está desplegada, nuestra policía está desplegada, el pueblo, el poder popular, las comunas", añadió. La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró este sábado que Maduro y Flores serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York y recordó la acusación formal que desde 2020 pesa sobre el mandatario venezolano por cuatro cargos, incluidos el de conspiración para el narcoterrorismo. En un mensaje en la red social Truth Social, Trump confirmó hoy que EE.UU. ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".