La Casa Blanca consideró este jueves que el envío de tropas a Groenlandia, a lo que se comprometieron varios socios europeos de la OTAN, no afecta "en absoluto" al objetivo del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con el control de la isla.

"No creo que la presencia de tropas en Europa influya en el proceso de toma de decisiones del presidente, ni que afecte en absoluto a su objetivo de adquirir Groenlandia", explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa celebrada hoy.

Los comentarios de la portavoz se producen después de que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, anunciara ayer un incremento inmediato de su presencia militar en la isla, así como de las maniobras en la misma, de cara a rebajar las inquietudes de Washington en torno a la seguridad de la isla y la región ártica.

Suecia, Noruega y Alemania se han sumado a la iniciativa y enviarán tropas también a Groenlandia, codiciada por el Gobierno Trump con el argumento de reforzar su "seguridad nacional" y de evitar que caiga en manos de China o Rusia.

Además, el miércoles, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, recibieron en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

El encuentro se saldó con la creación de un grupo de trabajo que los cancilleres de Copenague y Nuuk consideran que servirá para abordar las "discrepancias" con Washington.

Sin embargo, Leavitt matizó la función de dicho grupo de trabajo con sus declaraciones de hoy.

"Fue una buena reunión, y en ella, ambas partes acordaron establecer un grupo de trabajo compuesto por personas que continuarán manteniendo conversaciones técnicas sobre la adquisición de Groenlandia", apuntó.

La portavoz indicó que le consta que las conversaciones entre las tres partes se llevarán a cabo "cada dos o tres semanas", e insistió en que Trump "ha dejado muy clara su prioridad: quiere que Estados Unidos adquiera Groenlandia.

Groenlandia está cubierta "en principio" por la cláusula de defensa mutua

A pesar de la insistencia, la Unión Europea dijo este jueves que Groenlandia está cubierta "en principio" por la cláusula de defensa mutua consagrada en el artículo 42.7 del Tratado de la UE, aunque añadió que esta cuestión "actualmente no se plantea".

"Groenlandia forma parte del territorio del Reino de Dinamarca y, por lo tanto, en principio está cubierta por la cláusula de solidaridad mutua del artículo 42.7 del TUE. Sin embargo, actualmente la cuestión no se plantea", afirmó Anitta Hipper, portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

El artículo 42.7 del Tratado de la UE establece que, si un país de la Unión es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán prestar ayuda y asistencia "con todos los medios a su alcance".

Desde Limassol (Chipre), adonde viajó hoy el Colegio de comisarios europeos con ocasión de la presidencia de turno chipriota del Consejo de la UE, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que Groenlandia puede contar con la UE "política, económica y financieramente" ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

También subrayó que el Ártico y su seguridad son "cuestiones clave" para el bloque comunitario.

En una rueda de prensa, Von der Leyen enfatizó que las discusiones sobre la seguridad del Ártico son una cuestión que debe tratarse principalmente en la OTAN pero apuntó a que la UE seguirá trabajando en ello "con todos sus socios", entre los que incluyó explícitamente a Estados Unidos.

La política alemana explicó que la Comisión Europea ha propuesto duplicar el apoyo a Groenlandia en su borrador presupuestario para el periodo 2028-2034, presentado meses antes de que comenzaran las amenazas de Trump hacia el territorio, y consideró que la UE "tiene una buena reputación" en la isla ártica y cuenta con una excelente cooperación con sus autoridades.

"Por eso, continuaremos nuestro trabajo respecto a la seguridad del Ártico con nuestros aliados y socios, incluyendo a Estados Unidos", precisó.

