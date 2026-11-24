Un tribunal en Chile condenó este martes a siete bomberos y brigadistas forestales por provocar los incendios que arrasaron la ciudad costera de Viña del Mar en febrero de 2024 y que causaron 138 muertos, informó la fiscalía.

El 2 de febrero de ese año, varios fuegos forestales se desataron simultáneamente en los alrededores de la localidad, 110 km al noroeste de Santiago. El calor y las intensas ráfagas de viento, en pleno verano austral, propagaron rápidamente las llamas.

Las investigaciones fiscales determinaron que fueron provocados de manera intencional por bomberos y brigadistas forestales para cobrar más horas extras.

Siete de los nueve acusados "fueron condenados como autores de un delito de incendio con resultado de muerte", informó la fiscalía, que solicitó cadena perpetua para los culpables.

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La audiencia de lectura de las sentencias está prevista para el 18 de diciembre.

También se les condenó por delitos de incendio de bosques y asociación criminal.

Los dos procesados restantes fueron absueltos.

Ese incendio forestal es el segundo más mortífero del mundo en este siglo, después del devastador siniestro registrado en 2009 en el sureste de Australia, que ocasionó la muerte de al menos 173 personas.

Cómo provocaron los incendios

De acuerdo con los hechos que el tribunal dio por probados, utilizaron cigarrillos unidos a fósforos para iniciar fuegos en zonas de vegetación. Los dispositivos incendiarios eran lanzados desde un vehículo en movimiento sobre terrenos con abundante material combustible.

La investigación determinó que los acusados provocaron cuatro focos de incendio en una ruta que conecta localidades rurales de Valparaíso y Casablanca, paralela a la Ruta 68, principal vía de comunicación entre esa región y Santiago de Chile.

El mecanismo consistía en generar emergencias que posteriormente requirieran la intervención de equipos de extinción, con el propósito de obtener beneficios económicos mediante el pago de remuneraciones y horas extraordinarias.

Una de las mayores tragedias

El megaincendio comenzó el 2 de febrero de 2024 y se extendió por sectores poblados y áreas naturales de la región de Valparaíso. Las llamas consumieron aproximadamente 9.200 hectáreas y afectaron más de 10.000 edificaciones.

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